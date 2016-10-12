СК возбудил первое уголовное дело в связи с начислением многомиллионной премии главе «Почты России»

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Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в связи с незаконным начислением премий руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову. Однако фигурантом этого дела стал не он сам, а чиновница Минкомсвязи Ирина Лаптева, занимающая должность директора департамента организационного развития. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, именно по указанию Лаптевой главе «Почты России» была выплачена сумма в 46 миллионов рублей в качестве зарплаты за 2014-2015 годы, а также премии по итогам 2014 года на сумму в 82 миллиона рублей.

При этом отмечается, что СК изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причинённого ущерба, оценив его в 128 миллионов рублей.

В итоге уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК России «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Теперь судьба Страшнова зависит от показаний чиновницы, а также финансовой и бухгалтерской экспертиз. Кроме того, пока не получило хода уголовное дело по другому эпизоду – выплате Страшновым своим замам премий в общей сложности на 270 миллионов рублей.

Ранее прокуратура провела в отношении главы «Почты России» две проверки, результаты которых направила в Следственный комитет с предложением возбудить уголовные дела.

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