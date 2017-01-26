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Жительница Зеи нашла на дороге золото стоимостью 19 миллионов рублей

Жительница Зеи нашла на дороге золото стоимостью 19 миллионов рублей
Фото: Ykt.Ru

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы города Зея. Ее обвиняют в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Женщина нашла на трассе золото стоимостью 19 миллионов рублей и хранила его в своей машине.

По информации прокуратуры Амурской области, 20 октября 2016 года, находясь в районе автомобильной дороги сообщением Зея – Тыгда, женщина обнаружила 24 слитка шлихового золота общей массой более 8 килограммов, в том числе свыше 7,5 килограмма химически чистого золота. Находку она присвоила себе и отвезла домой в Зею и хранила на заднем сиденье своего автомобиля.

24 октября она решила съездить на этом автомобиле за город по личным вопросам. В этот же день на дороге Зея – Тыгда незаконно хранимое и перевозимое золото общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей было изъято из автомобиля сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

13 марта 2016 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Зейский районный суд. За совершение преступления судом может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Просмотров всего: 1769

#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Zlo15

    Zlo15
    1 час назад

    кто же это так обронил то золото на трассе ?))

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    58 минут назад

    а кто-то сидит и плачет - потерял слитки...

  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    58 минут назад

    Не в первый раз жители Зеи находят в лесу или на дороге золото. Возят его с собой, а потом наши доблестные служители УФСБ изымаю его (нечаянно) где-то на дороге между г. Зея и Тыгда.

  • человек

    человек
    54 минуты назад

    Сделали бы тему с вольноприносителями, глядишь и меньше таких находок было бы.

  • Белый лист

    Белый лист
    49 минут назад

    "20 октября 2016 года" - обнаружила->

    "24 октября она решила съездить" - >

    "13 марта 2016 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Зейский районный суд." - Но именно за пол года до этого на нее завели уголовное дело?)

  • loca-loca

    loca-loca
    49 минут назад

    Как то странно..валялось золото никому не нужное на дороге,как можно потерять то на такую сумму,в уме не укладывается

  • АК-47

    АК-47
    47 минут назад

    Так обычно все и говорят-нашел!Может левак вывозила

  • Белый лист

    Белый лист
    47 минут назад



    Как то странно..валялось золото никому не нужное на дороге,как можно потерять то на такую сумму,в уме не укладывается



    А потом еще четыре дня возить на заднем сиденье в машине))

  • evgenii-456

    evgenii-456
    45 минут назад

    мдааа... не по тем дорогам я езжу, наверное.

  • Cuba

    Cuba
    45 минут назад

    Что-то часто стали в Зее золото находить ...

    Складывается мнение что его там полным полно по лесу раскидано и что самое интересное не успеешь его вывезти сотрудники ФСБ тут же его находят и изымают ...

    Новый способ себе на звездочку заработать?

  • Хмык

    Хмык
    44 минуты назад

    И зачем артельщики золото моют? Оно обычно на дороге валяется. Уже в слитках. Кстати, а анализ золота делали? Откуда оно? Или менты уже и позабыли, что определить откуда золото не такая уж и проблема? Хотя да... зачем им это? еще не дай бог на добытчиков выйдут, а те и на крышу в Зейском районе наведут.

  • V.M.

    V.M.
    37 минут назад

    "Чудны дела твои, Господи"! Ну что ж ты золото только там

    разбрасываешь, нет бы поближе к Благовещенску, чтоб наша

    Администрация его находила и использовала к нашему общему благу.

  • человек

    человек
    33 минуты назад

    Хмык

    И зачем артельщики золото моют? Оно обычно на дороге валяется. Уже в слитках. Кстати, а анализ золота делали? Откуда оно? Или менты уже и позабыли, что определить откуда золото не такая уж и проблема? Хотя да... зачем им это? еще не дай бог на добытчиков выйдут, а те и на крышу в Зейском районе наведут.



    Вам ли не знать, для того и плавят в слитки чтоб анализом не возможно было установить с какого ключа намыли.

  • Хмык

    Хмык
    30 минут назад

    человек

    Хмык

    И зачем артельщики золото моют? Оно обычно на дороге валяется. Уже в слитках. Кстати, а анализ золота делали? Откуда оно? Или менты уже и позабыли, что определить откуда золото не такая уж и проблема? Хотя да... зачем им это? еще не дай бог на добытчиков выйдут, а те и на крышу в Зейском районе наведут.



    Вам ли не знать, для того и плавят в слитки чтоб анализом не возможно было установить с какого ключа намыли.



    Мне то и знать. Ибо сам в таких экспертизах участвовал. И по самородкам и по слиткам.



  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    29 минут назад

    Подставы в чистом виде, не успел найти как начинают обыск личного имущества... Видимо планы повысили а выполнять надо, вот и выкручиваются УФСБ как могут. Ребят, а может по гектару взять на освоение в том районе? Глядишь и золотцо будет на нем на освоение территории))))))))))))

  • Марина Н

    Марина Н
    22 минуты назад

    Дата в последнем абзаце неверная!!!

  • человек

    человек
    20 минут назад

    Хмык

    человек

    Хмык

    И зачем артельщики золото моют? Оно обычно на дороге валяется. Уже в слитках. Кстати, а анализ золота делали? Откуда оно? Или менты уже и позабыли, что определить откуда золото не такая уж и проблема? Хотя да... зачем им это? еще не дай бог на добытчиков выйдут, а те и на крышу в Зейском районе наведут.



    Вам ли не знать, для того и плавят в слитки чтоб анализом не возможно было установить с какого ключа намыли.



    Мне то и знать. Ибо сам в таких экспертизах участвовал. И по самородкам и по слиткам.



    Да ну ? Золото левое, зачем его плавить ? Проще в шлихах хранить, всегда партию можно разделить на неограниченное число частей. Я не спец, но в 2004 г., как не старались и в Хабаровск отправляли на экспертизу ну никак не смогли из слитка определить ключ, где золото было добыто.

  • Хмык

    Хмык
    15 минут назад

    человек

    Хмык

    человек

    Хмык

    И зачем артельщики золото моют? Оно обычно на дороге валяется. Уже в слитках. Кстати, а анализ золота делали? Откуда оно? Или менты уже и позабыли, что определить откуда золото не такая уж и проблема? Хотя да... зачем им это? еще не дай бог на добытчиков выйдут, а те и на крышу в Зейском районе наведут.



    Вам ли не знать, для того и плавят в слитки чтоб анализом не возможно было установить с какого ключа намыли.



    Мне то и знать. Ибо сам в таких экспертизах участвовал. И по самородкам и по слиткам.



    Да ну ? Золото левое, зачем его плавить ? Проще в шлихах хранить, всегда партию можно разделить на неограниченное число частей. Я не спец, но в 2004 г., как не старались и в Хабаровск отправляли на экспертизу ну никак не смогли из слитка определить ключ, где золото было добыто.



    Плавят потому что мыли со ртутью. Чтобы уменьшить вес и объем.



    Насчет Хабаровска. Золото амурское? Тогда и нечего было на что-то надеяться. Нет у хабаровчан сведений по нашему золоту. И даже в Амурской области результат бывает неточным - только до определенного района, потому что данных маловато. Тем не менее, иногда не только ключ удавалось найти, но даже участок ключа длиной в 200 м..



  • Pilotnavy

    Pilotnavy
    15 минут назад

    С начала года второй случай обнаружения золота у дороги. Покажите мне, пожалуйста, эту дорогу! Найденное по-честному сдам государству, мне хватит 25 % его стоимости!

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад



    ~~24 октября она решила съездить на этом автомобиле за город по личным вопросам. В этот же день на дороге Зея – Тыгда незаконно хранимое и перевозимое золото общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей было изъято из автомобиля сотрудниками УФСБ России по Амурской области.



    Что же это получается?

    Я вот уже сколько на автомобилях езжу, а у меня ни разу фэбэсы не то, чтобы заднее сидение проверять, даже ни разу не останавливали.

    Даже гайцы дальше просьбы открыть багажник не заходят!

    Так что, про "нашла" пусть сокамерникам рассказывает.

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