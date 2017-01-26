Жительница Зеи нашла на дороге золото стоимостью 19 миллионов рублей

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Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы города Зея. Ее обвиняют в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Женщина нашла на трассе золото стоимостью 19 миллионов рублей и хранила его в своей машине.

По информации прокуратуры Амурской области, 20 октября 2016 года, находясь в районе автомобильной дороги сообщением Зея – Тыгда, женщина обнаружила 24 слитка шлихового золота общей массой более 8 килограммов, в том числе свыше 7,5 килограмма химически чистого золота. Находку она присвоила себе и отвезла домой в Зею и хранила на заднем сиденье своего автомобиля.

24 октября она решила съездить на этом автомобиле за город по личным вопросам. В этот же день на дороге Зея – Тыгда незаконно хранимое и перевозимое золото общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей было изъято из автомобиля сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

13 марта 2016 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Зейский районный суд. За совершение преступления судом может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

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