Офицеры ВМС США продавали военные секреты за взятки, откаты и секс-вечеринки

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В США адмирал и ещё семь офицеров ниже рангом стали фигурантами самого крупного скандала в истории американского флота – так называемого «дела Толстого Леонарда». Военных обвиняют в предоставлении сингапурскому бизнесмену секретной информации в обмен на дорогие подарки, выпивку и секс-вечеринки.об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Washington Post.

По данным американской газеты, в центре неслыханного скандала оказались контр-адмирал Брюс Лавлесс, который служит в разведке ВМС США в Пентагоне; три отставных капитана – Дэвид Лаусман, Дональд Хорнбек и Дэвид Ньюленд; капитан на действительной службе Джеймс Долан, полковник морской пехоты в отставке Энрико де Гузман; коммандер ВМС США Стивен Ф. Шедд; а также уорент-офицер Роберт Горсак.

Следствие располагает информацией о том, что все вышеперечисленные военные получали взятки от Леонарда Френсиса в обмен на секретные сведения, которые позволяли сотрудничавшему с Пентагоном бизнесмену выигрывать контракты на десятки миллионов долларов.

Так, среди презентов, упомянутых в обвинительном заключении, упоминаются часы стоимостью в 25 тысяч долларов, сигары по 2 тысячи долларов за коробку и коньяк по 2 тысячи долларов за бутылку. Кроме того, «Толстый Леонард» устраивал «секс-вечеринки» для офицеров с флагманского корабля Blue Ridge 7-го флота США, предоставляя бесплатные услуги проституток.

Как отмечает ТАСС, фирма Френсиса Glenn Defence Marine Asia около 25 лет занималась береговым обслуживанием кораблей США в азиатских портах. Однако в 2013 году у американских властей возникли вопросы к ее руководителю. В ходе следствия выяснилось, что Фрэнсис, пользуясь своими связями в командовании флота, узнавал о передвижениях боевых кораблей и подводных лодок США. Более того, его сообщники, в числе которых были и адмиралы, помогали перенаправлять судна в подконтрольные ему порты. Кроме этого, в Glenn Defence Marine Asia подделывались накладные, выставлялись завышенные расценки и практиковались откаты. В сентябре 2013 года американские спецслужбы арестовали Френсиса в США, его осудили за мошенничество.

В настоящее время по «делу Толстого Леонарда» проходит 27 обвиняемых, однако, по словам прокуроров, под подозрением находится ещё более 200 человек.

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