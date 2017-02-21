Российская авиакомпания открывает прямой маршрут из Харбина в Париж

Фото: Samolety.org

С 30 марта российская авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет авиалинию по маршруту Харбин – Екатеринбург – Париж. Этот международный рейс будет обслуживаться самолетами А320. Рейсы будут выполняться по четвергам, сообщает сайт «Партнеры».

Вылет из Харбина в 01:05, прибытие в Екатеринбург – в 04:35, прибытие в Париж – в 08:25 того же дня. Обратный вылет из Парижа – в 09:25, прибытие в Екатеринбург – в 18:45, прибытие в Харбин – в 07:05 в пятницу.

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