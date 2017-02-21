Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:27 1

Российская авиакомпания открывает прямой маршрут из Харбина в Париж

Российская авиакомпания открывает прямой маршрут из Харбина в Париж
Фото: Samolety.org

С 30 марта российская авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет авиалинию по маршруту Харбин – Екатеринбург – Париж. Этот международный рейс будет обслуживаться самолетами А320. Рейсы будут выполняться по четвергам, сообщает сайт «Партнеры».

Вылет из Харбина в 01:05, прибытие в Екатеринбург – в 04:35, прибытие в Париж – в 08:25 того же дня. Обратный вылет из Парижа – в 09:25, прибытие в Екатеринбург – в 18:45, прибытие в Харбин – в 07:05 в пятницу.

Просмотров всего: 559

#Китай #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    38 минут назад

    А почему нет? В России у людей денег на полёты нет... Пусть китайцы в Париж летают... А мы скоро телеги купим,гужевым транспортом обзаведемся и Путина, как предложили в Крыму, царём провозгласим... Нормально...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 24

Автохам: житель Благовещенска паркует свою машину на тротуаре

В России и мире

Полиция сняла волейболиста с рейса «Победы» из-за длинных ног (видео)
Происшествия 18

В Шимановске полиция призывает водителей быть осторожными с детьми, играющими в «Беги или умри»
Общество 1

В районе Зейского водохранилища усилили контроль за водителями, выезжающими на лед