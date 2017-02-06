Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:11 5

В России начали набирать космонавтов для полёта к Луне

В России начали набирать космонавтов для полёта к Луне
Фото: tvzvezda

Роскосмос объявил о новом открытом наборе в российский отряд космонавтов для первых полётов к МКС и к Луне. Об этом в минувший вторник сообщил на пресс-конференции первый замглавы госкорпорации Александр Иванов, передаёт ТАСС.

«Набор начинается сейчас и будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое необходимо набрать, – шесть-восемь человек», – сказал он.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что отобранные специалисты впервые полетят на новом космическом корабле «Федерация» и станут первым россиянами, которые отправятся к Луне. «Цель – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля “Федерация”, будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне», – отметили в пресс-службе.

Участникам конкурса предстоит пройти несколько этапов: отбор по образованию и профпригодности, медицинские обследования, оценку психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. В отряд будут отбирать россиян не старше 35 лет, претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Приоритетом при отборе будут пользоваться лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности РФ.

Помимо этого, претенденты должны иметь способности к изучению космической техники, уметь работать с компьютерной техникой, а также знать английский язык.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалёв подчеркнул: никаких ограничений по половому признаку или по расовой принадлежности для кандидатов в космонавты предъявляться не будет.

«Мы в первую очередь будем рассматривать квалификацию человека, если люди будут иметь примерно одинаковый уровень знаний, обучаемости, но кто-то из них уже успел поработать в ракетно-космической промышленности, при этом будет преимущество. По цвету кожи, по половому признаку никаких различий не предполагается», – сказал он.

Как сообщало Амур.инфо, испытания нового корабля «Федерация» начнутсяв 2021 году. Беспилотный запуск состоится с космодрома Восточный. С 2025 года в России планируют ежегодно проводить один-два запуска пилотируемого корабля «Федерация» к Луне.

Просмотров всего: 306

#космос

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Blg-boy

    Blg-boy
    1 час назад

    Ааааааааа!!!клоуны !!!! Филиал камеди !!!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Если отбор начнут среди первоклашек, то аккурат к их докторантству поспеют.

  • Lex633

    Lex633
    1 час назад

    шапито

  • Лыжник

    Лыжник
    1 час назад

    не вижу ничего смешного в этой новости. Очень хорошо, что набор является открытым. Я буду очень рад если кто-то с космодрома восточный примет участие в этой экспедиции

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    55 минут назад

    Лыжник

    не вижу ничего смешного в этой новости. Очень хорошо, что набор является открытым. Я буду очень рад если кто-то с космодрома восточный примет участие в этой экспедиции



    ты сам то в это веришь?

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 6

У космодрома Восточный появился сайт
В России и мире 1

Япония готовится к поискам в атмосфере Марса воды и кислорода
Происшествия 19

Россия планирует проводить по два запуска к Луне в год
Общество 11

Амурчане отправили Валентине Терешковой сотню открыток