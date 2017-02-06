В России начали набирать космонавтов для полёта к Луне

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Роскосмос объявил о новом открытом наборе в российский отряд космонавтов для первых полётов к МКС и к Луне. Об этом в минувший вторник сообщил на пресс-конференции первый замглавы госкорпорации Александр Иванов, передаёт ТАСС.

«Набор начинается сейчас и будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое необходимо набрать, – шесть-восемь человек», – сказал он.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что отобранные специалисты впервые полетят на новом космическом корабле «Федерация» и станут первым россиянами, которые отправятся к Луне. «Цель – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля “Федерация”, будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне», – отметили в пресс-службе.

Участникам конкурса предстоит пройти несколько этапов: отбор по образованию и профпригодности, медицинские обследования, оценку психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. В отряд будут отбирать россиян не старше 35 лет, претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Приоритетом при отборе будут пользоваться лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности РФ.

Помимо этого, претенденты должны иметь способности к изучению космической техники, уметь работать с компьютерной техникой, а также знать английский язык.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалёв подчеркнул: никаких ограничений по половому признаку или по расовой принадлежности для кандидатов в космонавты предъявляться не будет.

«Мы в первую очередь будем рассматривать квалификацию человека, если люди будут иметь примерно одинаковый уровень знаний, обучаемости, но кто-то из них уже успел поработать в ракетно-космической промышленности, при этом будет преимущество. По цвету кожи, по половому признаку никаких различий не предполагается», – сказал он.

Как сообщало Амур.инфо, испытания нового корабля «Федерация» начнутсяв 2021 году. Беспилотный запуск состоится с космодрома Восточный. С 2025 года в России планируют ежегодно проводить один-два запуска пилотируемого корабля «Федерация» к Луне.

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