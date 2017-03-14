В Московском ТЮЗе поставили сказку по пьесе экс-амурчанки Яны Стародуб-Афанасьевой

В Московском областном государственном театре юного зрителя поставили музыкальную сказку «Важная птица» по пьесе бывшей амурчанки Яны Стародуб-Афанасьевой. Премьера состоится 22 апреля. Как пишут на сайте театра, в детской сказке много острой сатиры, прямых аллюзий, узнаваемых с полустрочки, и игры слов.

Первый вариант пьесы написан, по словам автора, в 2011 году. Дальше были доработки и «совершенствования». В 2014 году пьеса получила первую премию на международном драматургическом конкурсе «Баденвайлер» в номинации «Детская пьеса». 22 апреля ее увидят зрители Театра юного зрителя в Москве.

Это детская сказка с возрастным ограничением 10+, но в ней много аллегорий и скрытого смысла, который будет понятен только взрослому зрителю.

«В сказочном городе Шоколаде все молоды и счастливы, и живут вечно, если соблюдают два условия. Первое – всё сладкое отдавать волшебной Кукушке, которая живет в часах на центральной площади города; второе – никогда ни при каких условиях не произносить слово "летать"… Важная птица откукукивает каждому приличное количество лет, и время для жителей Шоколада поворачивается вспять», – говорится в описании к сказке.

«Я хочу, чтобы каждый человек сделал свой вывод. Это многослойное произведение, которое накладывается на многослойность личности, каждый возьмет для себя свое – и юный зритель, и молодой, и зритель в возрасте. Послевкусие – это очень индивидуальная вещь. Но в связи с самым популярным вопросом про "оппозиционность" пьесы, могу сказать одно: я свято люблю Россию и "пьесу-эпиграмму" написала не про Россию, а про то, чем многие россияне грезят и что зачастую оказывается совсем иной реальностью, с иными ценностями, которые и на ценности-то слабо тянут. Герои моей пьесы живут в городе Шоколаде, и всех туда тянет именно потому, что там можно жить "в шоколаде". Другой вопрос – чего придется лишиться, чтобы жить в этом Шоколаде, и стоит ли ради этого терять себя и свою свободу», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» автор пьесы Яна Стародуб-Афанасьева.

Пока зрители ждут премьеры, свои отзывы о постановке оставляют драматурги, критики, режиссеры, артисты и все, кто работает над спектаклем.

«Яна Стародуб-Афанасьева – это современный Моцарт в драматургии: ей подвластны и философские притчи, и трагедии на историческом материале, и мелодрамы, и искрометные комедии. В "Важной птице" удивляет тонкое понимание природы сказочного, умение владеть анекдотом и переплавлять его в пьесу, остроумие ситуативное и репризное – это редкий дар в драматургии», – отметила драматург Елена Исаева.

«"Важная птица" Яны Стародуб-Афанасьевой – это блистательная пьеса, написанная в лучших традициях Евгения Шварца. Когда попадается такой материал, прямо сразу крылья вырастают и хочется творить. И что меня особенно порадовало, всем артистам пьеса настолько понравилась, что уже после распределения они стали проситься вторым и третьим составами. Только чтобы участвовать в ней!» – поделилась художественный руководитель МОГТЮЗа, заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Сама Яна рассказала, что ради ее пьесы Нона Гришаева подвинула расписанный на несколько лет вперед репертуарный план театра и умудрилась получить дополнительные внебюджетные деньги, чтобы не медля начать работу.

«Я очень благодарна Нонне Валентиновне: кроме того что она редкая актриса, она оказалась еще и сильным руководителем, который если чем-то загорается, то горы сворачивает во имя задуманного. Она привлекла к работе одного из самых талантливых и известных московских композиторов Ивана Замотаева, он написал потрясающую музыку: что ни мелодия, то хит. И это всё при том, что мы с Нонной не были лично знакомы, она фактически читала пьесу "с улицы". Поэтому всё это дорогого стоит. Театр оказался удивительным; сказать, что артисты талантливы, – не сказать ничего. Это просто какой-то фейерверк творчества, юмора, находок», – рассказала Яна Стародуб-Афанасьева.

Ставит спектакль режиссер и по совместительству муж Яны – Игорь Афанасьев. Он же автор стихотворной составляющей пьесы.

Яна Стародуб-Афанасьева – внучка главного режиссера Амурского областного театра драмы Николая Стародуба, возглавлявшего театр на протяжении 32 лет. Она выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская кинодраматургии), член Союза писателей Москвы. Дважды была удостоена Государственной премии по литературе среди молодых писателей (в 2015 и 2016 годах). Победитель и финалист всероссийских и международных драматургических конкурсов: «Литературная Вена», «Шелковый путь», «Действующие лица», «Евразия», «Открытая история театр» и другие. В 2016 году РГБИ и журнал «Современная драматургия» включили пьесу Яны Стародуб-Афанасьевой «Проездной» в десятку лучших современных монопьес России, сообщается на сайте московского ТЮЗа.

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