Автохам: житель Благовещенска паркует свою машину на тротуаре

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Игорь. Мужчина рассказал, что его сосед по подъезду паркует собственный автомобиль прямо на тротуаре у дома.

Проживает Игорь в многоквартирном доме по адресу: улица Театральная, 5. Говорит, что с нарушением это авто парковали по крайней мере два раза – 8 и 11 марта в дневное время. С владельцем японского универсала Honda мужчина беседовал, но отмечает, что его замечаниям не вняли.

«Одного водителя за неправильную парковку уже наказали в ГАИ. Возможно, накажут и этого», – говорит горожанин.

Как сообщалось ранее, 4 марта житель Благовещенска припарковал свою машину на тротуаре у жилого дома по адресу: улица Шимановского, 78. Поведение мужчины осудили жители этого дома.

А в феврале серебристый Hyundai заехал на тротуар в районе перекрестка улиц Горького и Богдана Хмельницкого, перегородив проход. На этом месте авто находилось более получаса.

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