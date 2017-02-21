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Автохам: житель Благовещенска паркует свою машину на тротуаре

Автохам: житель Благовещенска паркует свою машину на тротуаре

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Игорь. Мужчина рассказал, что его сосед по подъезду паркует собственный автомобиль прямо на тротуаре у дома.

Проживает Игорь в многоквартирном доме по адресу: улица Театральная, 5. Говорит, что с нарушением это авто парковали по крайней мере два раза – 8 и 11 марта в дневное время. С владельцем японского универсала Honda мужчина беседовал, но отмечает, что его замечаниям не вняли.

«Одного водителя за неправильную парковку уже наказали в ГАИ. Возможно, накажут и этого», – говорит горожанин.

Как сообщалось ранее, 4 марта житель Благовещенска припарковал свою машину на тротуаре у жилого дома по адресу: улица Шимановского, 78. Поведение мужчины осудили жители этого дома.

А в феврале серебристый Hyundai заехал на тротуар в районе перекрестка улиц Горького и Богдана Хмельницкого, перегородив проход. На этом месте авто находилось более получаса.

Просмотров всего: 1752

#автохам #транспорт

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Сколько раз не обращадась в ГИБДД по поводу парковки на детской площадке и тротуарах, всегда отвечали, что придомовая территория не в их ведении. Участковый тоже вяло мял про то, что это не его компетенция. Уточните там у горожанина, каким образом кого-то наказали, куда он обращался и в какой форме.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    2 часа назад

    У нас парковок не хватает на то количество машин что находятся в пределах города, А так же во дворах жилых домов управляйки не чистят так называемую проезжую часть и места для парковки автомобилей, от сюда и нарушения правил парковки на придомовых территориях. Изначально надо убирать снег во дворах, что бы была возмождность по правилам парковать авто. Ну и в ведении властей вопрос о разработке дополенительных парковочных мест. Так что замкнутый круг. И бороться нет смысла, власти и службы города это понимают да только ни кто делать ни чего не хочет.

  • пользователь удален

    пользователь удален
    2 часа назад

    эх игорь игорь, не умеешь ты с людьми разговаривать :)

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    mm_13874355554481458502

    У нас парковок не хватает на то количество машин что находятся в пределах города, А так же во дворах жилых домов управляйки не чистят так называемую проезжую часть и места для парковки автомобилей, от сюда и нарушения правил парковки на придомовых территориях. Изначально надо убирать снег во дворах, что бы была возмождность по правилам парковать авто. Ну и в ведении властей вопрос о разработке дополенительных парковочных мест. Так что замкнутый круг. И бороться нет смысла, власти и службы города это понимают да только ни кто делать ни чего не хочет.



    В данном случае (на фото) всего хватает кроме мозгов, знания ПДД и воспитания.

    Более того, часто и в городе можно поставить машину в три-пятнадцать. Просто ленивые жопы хотят парковочное место исключительно у входа. А требуется просто пройти МАКСИМУМ сотню метров.

  • ИРРА

    ИРРА
    2 часа назад

    Если парковок не хватает, ставьте а/м в гараж или на стоянку. Есть такие , у которых по два а/м на квартиру, а кв в доме ого го сколько. И при чем тут снег, летом так же не хватает парковочных мест

  • пользователь удален

    пользователь удален
    2 часа назад

    если честно не понимаю, пройти можно, не детская площадка, чем авто игорю мешает?

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    пользователь удален

    если честно не понимаю, пройти можно, не детская площадка, чем авто игорю мешает?



    Игорю просто мешает))) автомобиль как таковой..Это модная сейчас гражданская позиция)))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    sinoptik

    пользователь удален

    если честно не понимаю, пройти можно, не детская площадка, чем авто игорю мешает?



    Игорю просто мешает))) автомобиль как таковой..



    Есличо, то авто стоит на тротуаре!



    А не должно...



    Хотя, может это кормушка для голубей?



  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Oldlord

    sinoptik

    пользователь удален

    если честно не понимаю, пройти можно, не детская площадка, чем авто игорю мешает?



    Игорю просто мешает))) автомобиль как таковой..



    Есличо, то авто стоит на тротуаре!

    А не должно...

    Хотя, может это кормушка для голубей?



    Игорь, ты не поверишь, у меня около дома тоже стоят машины на тротуаре. Одним колесом, двумя, всеми четырьмя. Ну некуда около дома припарковаться ( про гараж и автостоянку на пол,два часа не будем, ты же умный человек). Но если автомобиль никому не мешает ( реально НЕ мешает) пройти, то жильцы очень спокойно к этому относятся. Все в одинаковом положении, чО уж тут...А в данном случае автомобиль не мешает, полно свободного места и пройти и проехать.

    И, если честно, общественники с "активной гражданской позицией" достали уже. Достали стопхамы, окупайпедофиляи и остальные неадекваты))))

  • goha1973

    goha1973
    1 час назад

    Расстрелять!)))

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    ИРРА

    Если парковок не хватает, ставьте а/м в гараж или на стоянку. Есть такие , у которых по два а/м на квартиру, а кв в доме ого го сколько. И при чем тут снег, летом так же не хватает парковочных мест



    вы и правда всегда ставите автомобиль в гараж или а/стоянку приезжая домой на обед? Или приезжая к друзьям в гости на пару часов?

    Тогда вы достойны места на баннере "Ими гордится город"))))

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    sinoptik

    Oldlord

    sinoptik

    пользователь удален

    если честно не понимаю, пройти можно, не детская площадка, чем авто игорю мешает?



    Игорю просто мешает))) автомобиль как таковой..



    Есличо, то авто стоит на тротуаре!

    А не должно...

    Хотя, может это кормушка для голубей?



    Ну некуда около дома припарковаться ( про гараж и автостоянку на пол,два часа не будем, ты же умный человек).

    ...А в данном случае автомобиль не мешает, полно свободного места и пройти и проехать.

    И, если честно, общественники с "активной гражданской позицией" достали уже. Достали стопхамы, окупайпедофиляи и остальные неадекваты))))



    Вы сами себе противоречите: полно свободного места, но машина упрямо паркуется там, где не должна. Так пусть использует имеющиеся возможности. Вы же дома какать в раковину не ходите, если туалет свободен. Или вокруг все неадекваты и только вы не такой?)

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    ЛиСа

    Вы же дома какать в раковину не ходите, если туалет свободен.



    а если занят?

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    сибирячка

    ЛиСа

    Вы же дома какать в раковину не ходите, если туалет свободен.



    а если занят?



    ))))) Ну видимо у нее имеются варианты)))))))))))))

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    ЛиСа

    sinoptik

    Oldlord

    sinoptik

    пользователь удален








    Вы сами себе противоречите: полно свободного места, но машина упрямо паркуется там, где не должна. Так пусть использует имеющиеся возможности. Вы же дома какать в раковину не ходите, если туалет свободен. Или вокруг все неадекваты и только вы не такой?)



    нет не противоречу. Пусть паркуется упрямо или не упрямо, если это никому не мешает.

    нет не все неадекваты. Если вы почитаете ветки про автохамов, то людей имеющих мнение схожее со моим большинство. И они кстати, менее агрессивны чем общественники)))

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    sinoptik

    сибирячка

    ЛиСа

    Вы же дома какать в раковину не ходите, если туалет свободен.



    а если занят?



    ))))) Ну видимо у нее имеются варианты)))))))))))))



    Если занят, то парень явно не будет делать это у порога, а поступит как адекватный чел. Дождётся "свободной кассы".

    Проводя аналогию, автохамы никого не ждут))

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    типа постоит у дома полчасика -час и припаркуется на освободившееся место?

    мне кажется это бред))

    *но это не относится к данному случаю, я ни в коей мере не оправдываю соседа Игоря))

  • ...Нют@...

    ...Нют@...
    1 час назад

    ЛиСа

    sinoptik

    Oldlord

    sinoptik

    пользователь удален

    если честно не понимаю, пройти можно, не детская площадка, чем авто игорю мешает?



    Игорю просто мешает))) автомобиль как таковой..



    Есличо, то авто стоит на тротуаре!

    А не должно...

    Хотя, может это кормушка для голубей?



    Ну некуда около дома припарковаться ( про гараж и автостоянку на пол,два часа не будем, ты же умный человек).

    ...А в данном случае автомобиль не мешает, полно свободного места и пройти и проехать.

    И, если честно, общественники с "активной гражданской позицией" достали уже. Достали стопхамы, окупайпедофиляи и остальные неадекваты))))



    Вы сами себе противоречите: полно свободного места, но машина упрямо паркуется там, где не должна. Так пусть использует имеющиеся возможности. Вы же дома какать в раковину не ходите, если туалет свободен. Или вокруг все неадекваты и только вы не такой?)



    А если он припарковался с вечера и мест на самом деле не было, тогда как ему нужно было поступить?

    А фото было сделано, после того, как народ разъехался на работу?

  • ММС

    ММС
    58 минут назад

    Опять "эти" нытики заверещали по поводу парковок. Замечено, что количество жалобщиков и правдолюбцев прямо прапорционально трудовой занятости населения. Товарищи, господа займитесь полезным делом во благо работающего населения и жизнь по вернётся к вам лицом.

  • Crasy

    Crasy
    40 минут назад

    Встал как олень. Раскорячился ваще где-то по середине двора. Нынче его год

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    sinoptik

    Oldlord

    Есличо, то авто стоит на тротуаре!

    А не должно...

    Хотя, может это кормушка для голубей?



    Игорь, ты не поверишь, у меня около дома тоже стоят машины на тротуаре. Одним колесом, двумя, всеми четырьмя. Ну некуда около дома припарковаться ( про гараж и автостоянку на пол,два часа не будем, ты же умный человек). Но если автомобиль никому не мешает ( реально НЕ мешает) пройти, то жильцы очень спокойно к этому относятся. Все в одинаковом положении, чО уж тут...А в данном случае автомобиль не мешает, полно свободного места и пройти и проехать.

    И, если честно, общественники с "активной гражданской позицией" достали уже. Достали стопхамы, окупайпедофиляи и остальные неадекваты))))



    Если некуда, ещё можно понять. Но "нарушаю только потому, что никому не мешаю" это не правильно!



    Вот, например, у моего дома пара-тройка индивидуумов паркуется прямо на газоне.



    Пока снег-морозы, я ещё терплю.



    Хотя предупредил, что как только снег растает, буду с ними "воевать".



    Парковки вокруг дома есть, но им лень пройти 50 метров.



  • ЛиСа

    ЛиСа
    33 минуты назад

    ММС

    Опять "эти" нытики заверещали по поводу парковок. Замечено, что количество жалобщиков и правдолюбцев прямо прапорционально трудовой занятости населения.



    Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.

    ***

    — Что-то вы меня больно утесняете, папаша.

    — Что?! Какой я вам папаша! Что это за фамильярность? Называйте меня по имени-отчеству.

    — Да что вы всё: то не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как в трамвае. Чего вы мне жить не даёте?

    "Собачье сердце".

    Всё циклично в мире. Похоже, каждые сто лет реинкарнируются Шариковы и люди подобные визитёрам в приёмной доктора Преображенского.

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    Кстати, о тротуарах. Специально для защитников подобной парковки.

    Наверное, вы в курсе, что тротуары делают для пешеходов, а потому и толщина асфальта там рассчитана на меньший вес, чем у автомобилей.

    А это означает, что авто, заезжающие на тротуары, существенно снижают срок эксплуатации тротуаров.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    15 минут назад

    Oldlord, в нашем государстве чем меньше толщина асфальта тем больше можно строителям "унести домой", и я не думаю что ее особо соблюдают. Основываясь на сроках службы нового асфальта делаются именно такие выводы.

  • сибирячка

    сибирячка
    12 минут назад

    кажется, я знаю что за Игорь нажаловался на соседа

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    mm_13874355554481458502

    Oldlord, в нашем государстве чем меньше толщина асфальта тем больше можно строителям "унести домой", и я не думаю что ее особо соблюдают. Основываясь на сроках службы нового асфальта делаются именно такие выводы.



    И что? Теперь надо позволить кататься по нему танками?



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