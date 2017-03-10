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Сегодня, 11:15 1

Мода из народа: Амур.инфо проводит конкурс

Мода из народа: Амур.инфо проводит конкурс

18 марта в Амурском областном доме народного творчества пройдёт VII фестиваль детской и подростковой моды «Поколение NEXT». Амур.инфо предлагает читателям поучаствовать в конкурсе «Мода из народа», победитель получит пару билетов на фестиваль.

В комментариях к этой новости редакция предлагает разместить модные фото, свои собственные или своих детей, главное, чтобы они были «модными». Изображения должны быть оригинальными, не из просторов Интернета. Итоги фотоконкурса подведут 16 марта в 16 часов.

Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений и передаст билеты на фестиваль.

«Поколение NEXT» пройдёт в Амурском областном доме народного творчества 18 марта и начнётся в 17:00.

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#дети #жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Летописец

    Летописец
    1 час назад

    я вот каждый день смотрю на эту убогую картинку и у меня в голове один вопрос: что за слепой дизайнер это делал? это ж просто караул, как самим не стрёмно такое размещать у себя на сайте

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