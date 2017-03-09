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Полиция сняла волейболиста с рейса «Победы» из-за длинных ног (видео)

Полиция сняла волейболиста с рейса «Победы» из-за длинных ног (видео)
Фото: РИА Новости

Волейболиста клуба «Факел» (Новый Уренгой) Александра Кимерова высадили из самолёта авиакомпании «Победа» из-за его физических особенностей. У спортсмена не помещались в салоне длинные ноги. Об этом необычном инциденте рассказал в соцсети Facebook журналист Пётр Кондаков, передаёт РИА Новости.

По словам журналиста, Кимеров, рост которого составляет 215 сантиметров, «банально не поместился» на кресле, указанном в посадочном талоне, и пересел на свободное место в проходе.

Стюардесса пожаловалась пилоту, что ноги волейболиста мешают проходу бортпроводников. Командир экипажа вызвал наряд полиции, который высадил длинноногого спортсмена из самолёта.

В результате рейс был задержан на 40 минут. Кимеров был вынужден лететь следующим самолётом.

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#происшествия #спорт #транспорт

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