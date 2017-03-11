80 лет назад родился яркий представитель «деревенской прозы» Валентин Распутин

Фото: amnesia.pavelbers

80 лет назад родился Валентин Распутин – русский писатель, публицист, общественный деятель, представитель «деревенской прозы». Первая книга Распутина «Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 1966 году. Годом позже в Красноярске была издана книга «Человек с этого света». Затем последовали повесть «Последний срок», рассказ «Уроки французского», повести «Живи и помни» и «Прощание с Матёрой».

Появление в 1985 году повести Распутина «Пожар», отличающейся остротой и современностью проблемы, вызвало большой интерес у читателя. На протяжении 1990-х годов Распутин опубликовал ряд рассказов из «Цикла рассказов о Сене Позднякове», в 2003 году опубликовал книгу «Дочь Ивана, мать Ивана», в 2006 году вышло третье издание альбома очерков писателя «Сибирь, Сибирь…» (предыдущие издания 1991, 2000). В последние годы жизни писатель много времени и сил отдавал общественной и публицистической деятельности, не прерывая творчества. В 2010 году Союз писателей России выдвигал кандидатуру Распутина на присуждение Нобелевской премии по литературе. Умер Валентин Григорьевич 14 марта 2015 года, за четыре часа до своего 78-летия (по иркутскому времени было уже 15 марта, поэтому земляки писателя считают, что он скончался в день рождения).

* * *

15 марта – День прав потребителей. Впервые он отмечался в 1983 году и был приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 году. Тогда Кеннеди выделил четыре принципиальных права потребителей: на информацию, на безопасность, на выбор и право быть услышанным. Позже они легли в основу закона о защите прав потребителей во многих странах, включая Российскую Федерацию. Основным защитником прав потребителей в нашей стране является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений. За эти годы более миллиона обратившихся в Союз граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь.

* * *

Также сегодня отмечается Международный день защиты бельков – детёнышей гренландского тюленя. Он был установлен по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW. Бельки являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха. Именно спрос на этот мех, чаще всего продиктованный модными веяниями, толкает человека на уничтожение зверьков в огромном количестве. В Международный день защиты бельков во многих странах проходят различные акции, демонстрации и пикеты против убийства этих животных. Экологические организации проводят всевозможные мероприятия в защиту бельков с целью привлечения внимания общества к существующей проблеме – выставки детских рисунков, фотовыставки, демонстрации, флешмобы и так далее.

* * *

250 лет назад родился Эндрю Джексон – седьмой президент США. Он считается одним из основателей Демократической партии и является первым президентом Соединённых Штатов, избранным как её кандидат. Джексон дважды избирался главой государства – в 1828 и 1832 годах. На этом посту он поддерживал предложения об ускорении распределения федеральных земель между фермерами-поселенцами. Являясь ярым сторонником выселения индейских племен, в 1828 году Джексон подписал соответствующий закон. Результатом стало перенесение земельных участков пяти индейских племен на так называемые «индейские территории» (современный штат Оклахома). Переселение было тяжёлым, многие аборигены скончались по дороге. Летом 1832 года Джексон предотвратил гражданскую войну, подавив мятеж в Южной Каролине, который подняли жители штата, несогласные с новым таможенным тарифом. Также он ввёл кредитную политику с устойчивым обеспечением, что в итоге стало одним из факторов финансового кризиса 1837 года.

* * *

85 лет назад родился польский режиссёр и сценарист Ежи Гофман. Окончив в 1955 году ВГИК, Гофман в том же году дебютировал как режиссёр. Режиссёр стал известен благодаря экранизациям романов Генрика Сенкевича. В четырёх фильмах он исполнял роли (в трёх из них играл самого себя), в двух был рассказчиком. Он снял такие картины, как «Гангстеры и филантропы», «Закон и кулак», «Пан Володыёвский», «Потоп», «Огнём и мечом», «Варшавская битва. 1920» и другие.

Просмотров всего: 89

#животные #история #культура #политика #праздники #США #торговля

распечатать