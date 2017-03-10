10-летняя девочка пострадала при столкновении автомобилей в Благовещенске

ivteleradio.ru

Во вторник, 14 марта, в Благовещенске столкнулись три иномарки, в результате пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает отдел ГИБДД по городу.

Авария произошла в 07:40 на регулируемом перекрёстке улиц 50-летия Октября и Гражданской. Водитель машины Toyota Prius Hybrid поворачивал налево, когда столкнулся с Nissan Tiida Latio. Тот, в свою очередь, отбросило на стоящий автомобиль Toyota Allion.

В результате травмы получила 10-летняя девочка, которая находилась в Toyota Allion. Ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, но сила удара оказалась значительной.

С начала 2017 года в Благовещенске и Благовещенском районе произошли уже пять ДТП с участием детей-пассажиров. В четырех случаях дети перевозились по правилам, с использованием удерживающих устройств. В одном случае – без такого устройства.

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#ДТП #происшествия

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