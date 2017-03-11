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В Шимановске полиция призывает водителей быть осторожными с детьми, играющими в «Беги или умри»

В Шимановске полиция призывает водителей быть осторожными с детьми, играющими в «Беги или умри»
Фото: www.shiman.info

Сотрудники ГИБДД Шимановска выступили с видеообращением к водителям города в связи с игрой «Беги или умри», сообщает ИА «ШТВ». По условиям этой игры ребенку предлагается перебегать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Такие опасные развлечения создают угрозу возникновения аварий.

«Для предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов водителям нужно быть предельно внимательными, когда они видят детей у дороги. Они могут броситься бежать прямо под колеса автомобилей», – заявила старший лейтенант полиции Елена Кошкарёва.

В ситуациях, когда на обочинах дороги появляются дети, она призвала водителей снижать скорость для того, чтобы предотвратить возможный наезд на ребенка. Родителей призывают проводить профилактические беседы с детьми, рассказывать им о возможных последствиях таких забав.

Просмотров всего: 1002

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А вы законы которые дают права детям еще жестче принимайте и тогда еще хлеще игры появятся. Сейчас в школе учителя боятся к ребенку подойти, теперь водители рядом боятся проехать. А раньше за такую выходку водитель ремня бы на месте всыпал и ему бы спасибо сказали, а сейчас уголовно наказуемо и менталитет многих родителей "не троньте чадо мое ненаглядное" (сами не воспитывают и другим не дают).

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    По поводу воспитания согласна - детки от безнаказанности офигели совсем.

  • alexalg

    alexalg
    2 часа назад

    Noir ++++++++

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Пусть давят. Меньше дибилов, меньше содержание этих дибилов для государства в будущем.

  • Alex2304

    Alex2304
    2 часа назад

    Люто плюсую

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Так виноватым окажется водитель при любом раскладе! А сидеть несколько лет в колонии из-за малолетнего дебила никому не хочется. Законы у нас дерьмовые. Когда уже появиться ответственность пешеходов, кидающихся под колеса?!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Естественный отбор. Если родители не научили, что не стоит играть в такое - будет лучше, если эта генетическая линия прервётся под колёсами.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    2 часа назад

    Нор, Кэтс, бодрячек +++++++++++++, у самой дети, но если будет с их стороны подобная выходка не против буду если ремня дадут за это на месте. Очень надеюсь что мое жесткое воспитание не позволит им (детям) этим заниматься.

  • Жуж-жжа

    Жуж-жжа
    2 часа назад

    По телевизору, в интернет ресурсах идет целенаправленное вдалбливание в головы детей стремление побаловаться, получить адреналин. То группы смерти, то хождение на волосок от нее. До того, как это распиарили, об этом даже не знали. А теперь дополнительное внимание. А водители да - не застрахованы от этого, останутся виноваты.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Ага, дашь ремня, как же. Наверно все уже знают про водителя джипа из Приозерска, который якобы сбил своей машиной мальца, расстрелявшего авто из автомата резиновыми пульками. Мужик сам поймал дитятко, сам ментов вызвал, а теперь ему же вменяют преднамеренный наезд на пешехода (хотя, кто видел видео поймет, что никакого наезда не было). Родители утырка орут, что дитятко чуть ли не в коме, хотя пацан своими ногами ходит и это видно на записи. И интервью у мальца в больничке взяли, короче теперь пацан звезда экрана в инвалидном кресле, а водителя затравят во всех СМИ! А завтра этот малолетка уже камнями будет швырять в проезжающие мимо авто! БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОЛНЕЙШАЯ! ОНИЖЕДЕТИ!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Жуж-жжа

    По телевизору, в интернет ресурсах идет целенаправленное вдалбливание в головы детей стремление побаловаться, получить адреналин. То группы смерти, то хождение на волосок от нее. До того, как это распиарили, об этом даже не знали. А теперь дополнительное внимание. А водители да - не застрахованы от этого, останутся виноваты.



    По хорошему, нужно было бы законодательно обязать родителей такой личинки полностью оплатить пострадавшему водителю ремонт и отмывку машины от следов личиниуса.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    KatsАга, дашь ремня, как же. Наверно все уже знают про водителя джипа из Приозерска, который якобы сбил своей машиной мальца, расстрелявшего авто из автомата резиновыми пульками. Мужик сам поймал дитятко, сам ментов вызвал, а теперь ему же вменяют преднамеренный наезд на пешехода (хотя, кто видел видео поймет, что никакого наезда не было). Родители утырка орут, что дитятко чуть ли не в коме, хотя пацан своими ногами ходит и это видно на записи. И интервью у мальца в больничке взяли, короче теперь пацан звезда экрана в инвалидном кресле, а водителя затравят во всех СМИ! А завтра этот малолетка уже камнями будет швырять в проезжающие мимо авто! БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОЛНЕЙШАЯ! ОНИЖЕДЕТИ!


    Ага, видео этого выродка малолетнего по телику. Лак он с колена стрелял, как профессиональный игиловец. И были резиновые пульки? Если так, жалко что он его наглухо не переехал. Совсем оборзели выродки от безделья и безнаказанности

  • АмурВиза

    АмурВиза
    1 час назад

    Вы тут все обалдели что-ли? Это дети, которые очень подвержены разного рода влияниям, и не всегда разговоры и воспитательные меры своевременно помогают. Водителям нужно быть бдительнее, ведь возможно решив проучить"мелкого хулигана" под колесами окажется их любимое чадо!

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    АмурВиза, а может вы прочтете комменты внимательно? Где написано о желании намеренно давить детей? Говорится об отсутствии воспитания со стороны родителей и об отсутствии ответственности этих самых чад!

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Само собой разумеется, что как только видишь детей у дороги, сбрасываешь скорость и пытаешься контролировать ситуацию, но ведь на дороге может быть всякое. Если едешь во втором ряду, ребенка на обочине можно не заметить из-за идущей в правом ряду машины, и вот в этом случае, из-за шалости детишек может пострадать невиновный водитель!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Kats

    Само собой разумеется, что как только видишь детей у дороги, сбрасываешь скорость и пытаешься контролировать ситуацию, но ведь на дороге может быть всякое. Если едешь во втором ряду, ребенка на обочине можно не заметить из-за идущей в правом ряду машины, и вот в этом случае, из-за шалости детишек может пострадать невиновный водитель!



    Скажу больше - может пострадать и быть заляпанной всякими биологическими жидкостями сама машина.

  • Лариска

    Лариска
    1 час назад

    АмурВиза

    Вы тут все обалдели что-ли? Это дети, которые очень подвержены разного рода влияниям, и не всегда разговоры и воспитательные меры своевременно помогают. Водителям нужно быть бдительнее, ведь возможно решив проучить"мелкого хулигана" под колесами окажется их любимое чадо!



    Обалдеете вы сами, когда этот отпрыск выскочит из-за припаркованных машин и прыгнет под вашу машину, сломает ногу, а вас потом посадят нервные родичи этого малолетнего. А вы, сидя на скамье подсудимых, скажете: НУЭТОЖЕДЕТИ

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    mm_13874355554481458502

    Нор, Кэтс, бодрячек +++++++++++++, у самой дети, но если будет с их стороны подобная выходка не против буду если ремня дадут за это на месте. Очень надеюсь что мое жесткое воспитание не позволит им (детям) этим заниматься.



    В детском саду когда были в частном, дочь несколько раз была сильно искусана неким ребёнком, разговаривали с родитильнецей... Вроде подействовало, но воспитателю сказал, я, как отец, делегирую Вам, как воспитателю, полномочия по наказанию дитя моего если она отказывается слушать Вас. Советую, вынести это на собрание родителей, дабы исключить в дальнейшем инциденты, когда один раскайфованный мальчик, родители которого целуют его в обе булки и с бабушкиным участием, мог быть наказан, как минимум углом, или изоляцией в отдельном помещении.

    Детей нужно воспитывать не путём поощрения за действия, а наказанием за бездействие. Блага должны быть естественно развивающимися, доступными по умолчанию. Но ребёнок их должен лишаться за ослушание. В противном случае родитель получит ребёнка, который палец о палец не ударит без "ништяка" от родителей. при этом не забываем про инфляцию счастья. Сегодня ему за уборку игрушек достаточно мультфильма, а завтра он захочет машинку, самолёт, конструктор, велосипед и прочее по возрастающей.

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