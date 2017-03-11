В Шимановске полиция призывает водителей быть осторожными с детьми, играющими в «Беги или умри»

Фото: www.shiman.info

Сотрудники ГИБДД Шимановска выступили с видеообращением к водителям города в связи с игрой «Беги или умри», сообщает ИА «ШТВ». По условиям этой игры ребенку предлагается перебегать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Такие опасные развлечения создают угрозу возникновения аварий.

«Для предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов водителям нужно быть предельно внимательными, когда они видят детей у дороги. Они могут броситься бежать прямо под колеса автомобилей», – заявила старший лейтенант полиции Елена Кошкарёва.

В ситуациях, когда на обочинах дороги появляются дети, она призвала водителей снижать скорость для того, чтобы предотвратить возможный наезд на ребенка. Родителей призывают проводить профилактические беседы с детьми, рассказывать им о возможных последствиях таких забав.

Просмотров всего: 1002

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать