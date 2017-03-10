Тепло и местами немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 15 марта

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В Амурской области 15 марта установится переменная облачность, местами выпадут слабые осадки. Ветер выберет западное, юго-западное направление и будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 4-9 градусов, местами по северу температура понизится до минус 5.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 7 градусов. Восточный ветер дул со скоростью 1-2 метра в секунду. В течение дня в городе будет переменно облачно, осадков не ожидается. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут плюс 7-9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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