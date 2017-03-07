Глава Крыма: России нужны монархия и диктатура

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России необходимо сменить существующую форму правления на монархическую. Такого мнения придерживается глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт «Интерфакс».

«Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности . Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», – заявил Аксёнов в эфире телеканала «Первый Крымский» во вторник, 14 марта.

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, – это лишнее. Я имею в виду не демократию, как её понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», – пояснил свою точку зрения крымский глава.

По его мнению, президент России должен обладать более широким спектром полномочий. «Почему я говорю, что я – солдат президента? Потому что, пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», – заявил Аксёнов.

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#российская власть

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