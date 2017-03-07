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Глава Крыма: России нужны монархия и диктатура

Глава Крыма: России нужны монархия и диктатура
Фото: 24smi.org

России необходимо сменить существующую форму правления на монархическую. Такого мнения придерживается глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт «Интерфакс».

«Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности . Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», – заявил Аксёнов в эфире телеканала «Первый Крымский» во вторник, 14 марта.

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, – это лишнее. Я имею в виду не демократию, как её понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», – пояснил свою точку зрения крымский глава.

По его мнению, президент России должен обладать более широким спектром полномочий. «Почему я говорю, что я – солдат президента? Потому что, пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», – заявил Аксёнов.

Просмотров всего: 99

#российская власть

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    а ему принудительное лечение в дурке, в одной палате с поклонской

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    то что пициотический дурачок и так понятно, так этот идиот ещё с амбициями

  • Crasy

    Crasy
    37 минут назад

    Сирожа перегрелся на крымском солнце. Вова-гексоген со своей воровской шоблой и так ничего уже не боятся.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    33 минуты назад

    Только мне привиделось намерение изменения конституционного строя ?? Публичный призыв к ....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    30 минут назад

    эй! Комментаторы, а на выборы то ходите? :))) Сколько раз ходили вообще?.. Я не одни выборы в своей жизни не пропустил. А вы?

  • Crasy

    Crasy
    28 минут назад

    Поставить ему целебную клизму кипятком.

  • Crasy

    Crasy
    27 минут назад

    Рудольф Шнапс

    Только мне привиделось намерение изменения конституционного строя ?? Публичный призыв к ....



    А чего еще ожидать от публичного человека из публичного дома

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    25 минут назад

    чему призыв то? К сепаратизму? А где?.. Смена конституционного строя это призыв к сепаратизму, штоле?.. нет.

  • Crasy

    Crasy
    22 минуты назад

    Ага. Делайте вову монархом. Может тогда и на него найдется свой товарищ Свердлов.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    20 минут назад

    Сергей Труш

    чему призыв то? К сепаратизму? А где?.. Смена конституционного строя это призыв к сепаратизму, штоле?.. нет.



    что ты тут додумываешь про сепаратизм?

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    20 минут назад

    монархию предлагают только те, кто надеются при монархе войти в сословие потомственной аристократии с положенными по сословному признаку нехилыми такими льготами типа место в парламенте по наследству, освобождение от налогов и т.п..

    осталось выяснить кем мнит себя аксенов? лордом, князем или маркизом?

    а так спросите любого монархиста: а что будет если при возврате монархии он попадет в касту парий? ;)

  • Crasy

    Crasy
    19 минут назад

    Johnny-Bi

    монархию предлагают только те, кто надеются при монархе войти в сословие потомственной аристократии с положенными по сословному признаку нехилыми такими льготами типа место в парламенте по наследству, освобождение от налогов и т.п..

    осталось выяснить кем мнит себя аксенов? лордом, князем или маркизом?



    Придворной куртизанкой

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    17 минут назад

    Crasy

    Johnny-Bi

    монархию предлагают только те, кто надеются при монархе войти в сословие потомственной аристократии с положенными по сословному признаку нехилыми такими льготами типа место в парламенте по наследству, освобождение от налогов и т.п..

    осталось выяснить кем мнит себя аксенов? лордом, князем или маркизом?



    Придворной куртизанкой



    евнухом в гареме

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    14 минут назад

    вообще закастованность, если кто не знает, ведет к лютому застою во всём. вон, посмотрите на индию: за 1000 лет ни одного открытия, ни одного полезного изобретения.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Сергей Труш

    чему призыв то? К сепаратизму? А где?.. Смена конституционного строя это призыв к сепаратизму, штоле?.. нет.



    что ты тут додумываешь про сепаратизм?



    А к чему тогда призыв? Если о смене конституционного строя написать не побоялся, а к.... побоялся.. К чему?

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