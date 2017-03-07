Кто и как портит масло и молоко: обзор прессы

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В сегодняшний обзор прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин включил новости о том, что в России набирают космонавтов для полетов с Восточного; мужчины все чаще идут на процедуры, считающиеся женскими; Байкал пропиарили девушки в купальниках и другие.

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На первой странице «Российской газеты» на самом видном месте цитируются слова Генерального прокурора Юрия Чайки, сказавшего, точнее даже – изрёкшего: «Приоритеты прокуратуры – борьба с коррупцией и криминалом». И, вспомнив при этом о гуляющем по Интернету фильме Навального, посвященном не самым праведным действиям сына генпрокурора, обозреватель начал листать газету в поисках чего-нибудь более интересного.

Не пропусти

Еще читатели узнают о том, что в стране объявлен новый набор в отряд космонавтов. Готовить их будут как для «ближнего», так и для «дальнего» космоса, то есть кто-то полетает вокруг Земли, а кому-то приведется сгонять на Луну или на Марс. Почему Павел Андреевич назвал эту заметку? Да потому, что полеты предусматриваются с космодрома Восточный.

Также в номере

Для «долгого» чтения автор обзора отложил полностраничную статью об отношениях двух литературных гениев – Евтушенко и Распутина, а из того, что лежит на поверхности, он называет еще материал о грядущей демографической бомбе. Суть написанного такова: население Европы безудержно стареет, рождаемость оставляет желать лучшего (приведены цифры). А в той же Нигерии, где нищета и голод, плодятся так, как… В общем, ощущение успешного соцсоревнования. Закономерный вопрос: куда стихийно хлынет голодная необразованная масса? Нигерия приведена просто как пример. Таких стран много.

Очень интересно

О чем пишет «Моя Мадонна»? В этом еженедельнике сегодня дискутируется предложение о замене материнского капитала ежемесячными выплатами. Приводятся аргументы как «за», так и «против». И каждый из аргументов назван не просто уважаемыми людьми, а теми, кого названное предложение касается. Павел Савинкин уверен, что читатели не пропустят эту публикацию.

Равно как и другую – о том, что в последнее время мужчины стали применять чисто женские косметологические процедуры – шугаринг, эпиляцию воском зоны бикини, оформление бровей, парафиновые ванночки для рук, педикюр (обозреватель не назвал еще кучу процедур, суть которых ему неясна, например – блефаропластику).

Напишут же такое

Кстати, о незнакомых словах и понятиях. В «Телепорте» их сегодня с избытком. Правда, здесь же дается и пояснение, поэтому смело можно читать материал «Амурчане боятся выходить из дома». Именно из него станет ясно, что такое «булимия», «трафик-фобия», «кибераддикция» и кто такие «гемблеры», прости господи (а сколько обозреватель еще не назвал!)

Обогатившись знаниями, автор переходит к «Аргументам» и фактам».

Полный абзац

В «АиФ» все попроще. Здесь без всяких околичностей рассказывают – кто и как портит молоко. Подробно разъясняется, на каком этапе сливочное масло постепенно превращается в пальмовое с названием «сливочное», молоко превращается в то же пальмовое масло с названием «молоко», сметана… Целых две страницы посвящены этой теме. Прочитав, можно понять, что никто не в силах противостоять всему тому, о чем там сказано.

А еще здесь о пиар-акции на льду Байкала. Ее предназначение – напомнить россиянам, что зимой надо отдыхать не в Куршевелях (опять, прости, господи), а в родной стране. В акции (при температуре минус 20) приняли участие девушки в купальниках. Их было немного. Наверное, это те, кто не прошел кастинг на Куршевель…

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», в которой на двух страницах печатается интервью с Наиной Ельциной. Оказывается, она до сих пор ходит в том костюме, который носила при Борисе Николаевиче, ну разве только немного перешивает, чтобы выглядел не таким старым…

Помимо прочего (про Галкина, Билана и остальных гламурей, включая невесту Баскова… Помилуйте: у Баскова?! Невеста?!), – так вот, помимо прочего, стоит прочесть «Заметки конспиролога». Они о том, как вожди употребляли в пищу некий порошочек, чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми.

«Но материал большой, я, к сожалению, не дошел до того места, где говорится, что это за порошочек. Пойду дочитывать…» – прощается с читателями Павел Савинкин.

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#СМИ

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