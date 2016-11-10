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Весна пришла: Валентина Калита призвала навести чистоту в Благовещенске

Весна пришла: Валентина Калита призвала навести чистоту в Благовещенске
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Во вторник, 14 марта, в администрации Благовещенска прошло планерное совещание, ключевой темой которого стала подготовка города к весне. Мэр Валентина Калита призвала руководителей управляющих компаний и предпринимателей навести порядок на своих территориях, не дожидаясь акции «Чистый город».

«Сегодня в Благовещенске в дневное время уже установились устойчивые положительные температуры, в связи с чем стало появляться очень много зимнего мусора, который ранее был прикрыт снегом. Мы видим эту картину по всему городу как на прилотковых участках дороги, так и на газонах, территориях различных предприятий, учреждений и торговых центров. В связи с чем я обращаю внимание всех предпринимателей, руководителей учреждений и предприятий: не надо дожидаться акции "Чистый город ", уборку необходимо проводить уже сейчас. Все предприятия обязаны следить за чистотой на своих прилегающих территориях. Это же относится и к управляющим компаниям», – сказала Валентина Калита.

В этом году акция «Чистый город» начнется раньше. Традиционно акция стартовала в первых числах апреля. Этой весной из-за раннего потепления она начнется 20 марта.

Управлению по развитию потребительского рынка и услуг поручили проверить городские территории, в частности крупных торговых центров, на соблюдение Правил благоустройства.

Зашел вопрос и о появлении в Благовещенске несанкционированных свалок. Валентина Калита отметила, что ежегодно городской бюджет вынужден тратить большие средства на их ликвидацию.

«Мы сегодня видим, что многие горожане, зачастую мелкие компании и жители частного сектора, захламляют городскую территорию. За зимнее время в Благовещенске появилось еще 28 новых несанкционированных свалок. Это недопустимо. Потому мы будем жестко спрашивать с тех, кто нарушает порядок и создает несанкционированные свалки», – подчеркнула мэр.

Жителей города призвали следить за появлением нелегальных свалок мусора. Всю информацию об этом можно сообщать в диспетчерскую службу по телефону 59-28-26, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 1076

#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Kulibin

    Kulibin
    3 часа назад

    То есть их ещё призывать нужно)))))

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    А она организовывала уборку сугробов зимой????

  • ЕвдокимОFF

    ЕвдокимОFF
    2 часа назад

    призываю калиту сложить полномочия ввиду не желания выполнять свои прямые обязанности

  • true_rus

    true_rus
    2 часа назад

    Пришла пора Валентине подымать свою орду-ватагу на еженедельную уборку города!

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    совсем ничего не хотят делать

  • КотяRа

    КотяRа
    2 часа назад

    Конечно,жители могли бы сами город убирать..сами себе гулянья организовывать например на день города -чего бабки тратить? их жеж можно поделить между собой...))) А если серьезно, какая работа -то ведется главой города?Чет не видно результатов вообще

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Но мы же сами, жители, и намусорили! Каждый день вижу, как из окон машин бросают окурки и другой мусор. Во дворах тоже все загажено и замусорено, это что, Калита сделала?

    Если честно, не понимаю возмущения на тему "почему мы должны убирать мусор". Наша семья и знакомые наши каждую весну выходят на субботник. Это так же понятно и естественно, как наводить порядок дома.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    как раз таки, результат виден: За зимнее время в Благовещенске появилось еще 28 новых несанкционированных свалок.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Чистоты не будет до тех пор, пока все тротуары, дороги и газоны не закатают в асфальт.

    з.ы. Ладно, газоны можно оставить, но все огородить леерами) Впрочем, это тоже задача не из простых.

  • Fit

    Fit
    2 часа назад

    Действительно, какой смысл ждать акции!? Мы во-дворе регулярно сами каждую весну организуемся и наводим порядки, т.к. детей много и конечно же хочется, что бы они не в грязи копошились.

    Затрат финансовых минимум т.к. управляйка помогает.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    S kak $

    Но мы же сами, жители, и намусорили! Каждый день вижу, как из окон машин бросают окурки и другой мусор. Во дворах тоже все загажено и замусорено, это что, Калита сделала?

    Если честно, не понимаю возмущения на тему "почему мы должны убирать мусор". Наша семья и знакомые наши каждую весну выходят на субботник. Это так же понятно и естественно, как наводить порядок дома.



    Согласен. "Свиней" с окурками и фантиками в Благе полно. И только расстрелы изменят менталитет.

    з.ы. Окей. Не расстрелы, но гигантские штрафы в ползарплаты или иного дохода за половину месяца. Во бюджет-то пополнится.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    КотяRа, я вас умоляю, люди не умеют вести себя культурно, ведут потребительский образ жизни - где поел, там и нагадил. А потом еще винят администрацию в том, что город грязный. Как язык вообще поворачивается...

  • Жуж-жжа

    Жуж-жжа
    2 часа назад

    Люди - свиньи. Этим всё сказано.

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    2 часа назад

    ay

    S kak $

    Но мы же сами, жители, и намусорили! Каждый день вижу, как из окон машин бросают окурки и другой мусор. Во дворах тоже все загажено и замусорено, это что, Калита сделала?

    Если честно, не понимаю возмущения на тему "почему мы должны убирать мусор". Наша семья и знакомые наши каждую весну выходят на субботник. Это так же понятно и естественно, как наводить порядок дома.



    Согласен. "Свиней" с окурками и фантиками в Благе полно. И только расстрелы изменят менталитет.

    з.ы. Окей. Не расстрелы, но гигантские штрафы в ползарплаты или иного дохода за половину месяца. Во бюджет-то пополниться.



    Согласна, определенно штрафы за мусор необходимо вводить и не малые..сразу культура и менталитет появится...с учетом того, что сейчас мусорку не проблема найти, но некоторые даже и двух шагов сделать не могут, что бы фантики выкинуть..

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    2 часа назад

    Fit

    Действительно, какой смысл ждать акции!? Мы во-дворе регулярно сами каждую весну организуемся и наводим порядки, т.к. детей много и конечно же хочется, что бы они не в грязи копошились.

    Затрат финансовых минимум т.к. управляйка помогает.



    Мы так же делаем...)

  • Жуж-жжа

    Жуж-жжа
    2 часа назад

    Жители свинячат. САМИ. ПОСТОЯННО. БОЛЬШИНСТВО. От детей до стариков!

    Противно смотреть на это! Начинать нужно с себя, а уже потом жаловаться на власть! Каждый год одно и тоже наблюдаю: люди выбрасывают мусор там, где стоят, идут, проезжают. Начиная с обертки от конфеты, заканчивая пакетом. А еще и того хуже - пакетом с мусором! Ну это уже ни в какие ворота! СРАМОТА! Стыдно должно быть! И вдвойне стыдно за мусор, кинутый в нескольких метрах от урны! Неужели так трудно свою ленивую пятую точку донести до мусорки?!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Жуж-жжаЖители свинячат. САМИ. ПОСТОЯННО. БОЛЬШИНСТВО. От детей до стариков!

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    отличный аргумент для городского главы! Во всем виноваты сами жители!

  • Хамелеончик

    Хамелеончик
    2 часа назад

    Жуж-жжа

    Люди - свиньи. Этим всё сказано.



    Что бы не присоединяться к данной категории нужно своими ручками наводить порядок)

    Как говорится: "Хочешь изменить мир, начни с себя!"

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад



    Во вторник, 14 марта, в администрации Благовещенска прошло планерное совещание, ключевой темой которого стала подготовка города к весне.



    а как весной можно готовиться к весне,м ?

  • Kstati

    Kstati
    2 часа назад

    Весна покажет кто где с*ал... Это к собаководам-любителям!! Ступить негде, "минное поле". Вот с этим что делать?

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Проснулась.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Kstati

    Весна покажет кто где с*ал... Это к собаководам-любителям!! Ступить негде, "минное поле". Вот с этим что делать?



    Штрафовать нещадно. Любишь потомца? Люби и в пакетик дерьмо складывать. Кстати, а что делать с собачей мочёй? А то другой Доренко напишет, что БГЩ обоссан до невозможности.

  • Правило №1

    Правило №1
    1 час назад

    Внучка дедаКотяRа, я вас умоляю, люди не умеют вести себя культурно, ведут потребительский образ жизни - где поел, там и нагадил. А потом еще винят администрацию в том, что город грязный. Как язык вообще поворачивается...


    Люто плюсую.

  • Правило №1

    Правило №1
    1 час назад

    ay
    Kstati

    Весна покажет кто где с*ал... Это к собаководам-любителям!! Ступить негде, "минное поле". Вот с этим что делать?



    Штрафовать нещадно. Любишь потомца? Люби и в пакетик дерьмо складывать. Кстати, а что делать с собачей мочёй? А то другой Доренко напишет, что БГЩ обоссан до невозможности.


    Да ладно вам. Гадят бродячие собаки, сам видел и не раз, попробуй, догони её, впаяй ей штраф :) Хозяин в подавляющем большинстве случаев уводит собаку в укромное место, нет у нас для выгула площадок.

  • OB-1

    OB-1
    36 минут назад

    ой как будто кто-то ждал именно старта акции чистый город.... Большинство сидят на попах ровно и даже дома до мусорного ведра бумажку донести не могут. А вы, Валентина Сергеевна, думаете они пойдут на субботник... А меньшая часть и так ходят, убирают площадки, красят и не ждут ничего

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    13 минут назад

    какой мэр такой и город

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    Жизнь в нашем городке напоминает мне день сурка.

    Зима пришла: Валентина Калита призывает убирать снег.

    Весна пришла: Валентина Калита призывает навести чистоту.

    Лето пришло: Валентина Калита призывает привести в порядок пляжи.

    Осень пришла: Валентина Калита призывает всех на борьбу с листопадом.

    Как в старом анекдоте: "Первое мая на дворе, народ на демонстрацию идёт. После демонстрации на природу едут все, шашлыки жарят, водку пьют. А моя жена заладила с самого утра - вынеси ёлку, да вынеси ёлку".

    Пенсия для всех женщин наступает в 55 лет. На пенсии хорошо.

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