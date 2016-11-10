Весна пришла: Валентина Калита призвала навести чистоту в Благовещенске

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Во вторник, 14 марта, в администрации Благовещенска прошло планерное совещание, ключевой темой которого стала подготовка города к весне. Мэр Валентина Калита призвала руководителей управляющих компаний и предпринимателей навести порядок на своих территориях, не дожидаясь акции «Чистый город».

«Сегодня в Благовещенске в дневное время уже установились устойчивые положительные температуры, в связи с чем стало появляться очень много зимнего мусора, который ранее был прикрыт снегом. Мы видим эту картину по всему городу как на прилотковых участках дороги, так и на газонах, территориях различных предприятий, учреждений и торговых центров. В связи с чем я обращаю внимание всех предпринимателей, руководителей учреждений и предприятий: не надо дожидаться акции "Чистый город ", уборку необходимо проводить уже сейчас. Все предприятия обязаны следить за чистотой на своих прилегающих территориях. Это же относится и к управляющим компаниям», – сказала Валентина Калита.

В этом году акция «Чистый город» начнется раньше. Традиционно акция стартовала в первых числах апреля. Этой весной из-за раннего потепления она начнется 20 марта.

Управлению по развитию потребительского рынка и услуг поручили проверить городские территории, в частности крупных торговых центров, на соблюдение Правил благоустройства.

Зашел вопрос и о появлении в Благовещенске несанкционированных свалок. Валентина Калита отметила, что ежегодно городской бюджет вынужден тратить большие средства на их ликвидацию.

«Мы сегодня видим, что многие горожане, зачастую мелкие компании и жители частного сектора, захламляют городскую территорию. За зимнее время в Благовещенске появилось еще 28 новых несанкционированных свалок. Это недопустимо. Потому мы будем жестко спрашивать с тех, кто нарушает порядок и создает несанкционированные свалки», – подчеркнула мэр.

Жителей города призвали следить за появлением нелегальных свалок мусора. Всю информацию об этом можно сообщать в диспетчерскую службу по телефону 59-28-26, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #ЖКХ

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