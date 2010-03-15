Открыли банк спермы: история Приамурья

15 марта 2010 года в областном центре начал работу банк донорской спермы. Он располагался на базе одного из медицинских центров города. Стоимость услуг донора для желающих стать родителями составила около 15 тысяч рублей.

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15 марта 1918 года. В Благовещенске создан революционный штаб по формированию Красной армии и Красной гвардии. В этот же день начали записывать добровольцев в первый красногвардейский батальон.

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15 марта 1919 года два отряда повстанческой армии Дрогошевского заняли село Александровское и большую часть Бочкарёвки. Однако японскому отряду с помощью бронепоезда удалось удержаться на станции Бочкарёвка. Из-за недостатка патронов партизанская армия вынуждена была отступить через Красноярово к станции Ледяной.

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В 1920 году к 15 марта на совещании командиров амурских партизанских отрядов в Восточном Забайкалье был сформирован штаб Западно-Амурского фронта. Командующим избрали И. К. Безгодова, начальником штаба – Ф. Г. Кошкина.

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15 марта 1923 года в Благовещенске переименовали Набережную в улицу Краснофлотскую. В этот день прошли торжественные собрание и митинг с участием амурских комсомольцев. Смена имени улицы произошла в свете событий того времени: выполняя решение Всероссийского съезда комсомола, дальневосточный комсомол взял шефство над Тихоокеанским флотом и объявил неделю помощи «Красному флоту».

В 1990 году в Благовещенске планировали вернуть улицам города их прежние названия. Это решение касалось и Краснофлотской. Уже в 1994-м она в западном направлении от Чайковского могла вновь стать Набережной и сохранить современное имя на участке от Первомайской до Чайковского. Однако вопрос так и остался нерешённым.

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В 1936 году с 15 марта в Приамурье начали вести борьбу с неграмотностью. В этот день было принято постановление обкома партии «О ликвидации неграмотности и малограмотности», утверждён план обучения населения. Как выяснилось, на тот момент в Амурской области насчитывалось 9 600 неграмотных и 15 600 малограмотных.

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Об организации областной больницы в городе Благовещенске шла речь в 1950 году. Такое решение облисполком принял ещё 22 февраля. А сам процесс создания больницы должен был начаться уже с 15 марта. Тогда планировалось, что новое лечебное учреждение появится на базе хирургической городской и физиотерапевтической больниц. Чиновники также были намерены объединить с областной больницей Благовещенскую центральную поликлинику, поликлинику облздрава и областную рентгеновскую станцию.

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15 марта 1959 года продовольственный магазин № 225 первым в городе перешёл на работу по принципу самообслуживания.

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В этот день в 1960 году постановлением облсовпрофа драматическому коллективу центрального клуба Октябрьского прииска присвоено звание народного театра.

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В 1974 году на торжественном заседании в Алма-Ате, посвящённом 20-летию освоения целины, Байкало-Амурская магистраль впервые названа важнейшей стройкой девятой пятилетки. А в Амурской области 15 марта совхоз «Пограничный» и колхоз «Вперёд к коммунизму» Константиновского района удостоены почётной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР. Как говорилось, за успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия и животноводства, и в связи с 20-летием освоения целинных и залежных земель.

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В 1989 году диплом почёта ВДНХ СССР и автомобиль «Москвич» получил мастер экспериментальной группы управления механизации строительства объединения «Амурстрой» А. Ф. Гришанов.

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15 марта 2005 года благовещенских школьников проверяли на силу, ловкость и здоровье. В городе проходили очередные «Тесты мэра». Ребята сдавали нормативы по шести видам спорта, в том числе и по плаванию.

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В 2006 году сельские врачи требовали вернуть 100-процентную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, которой были лишены амурским законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». С исковыми заявлениями медики обратились в суд.

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В 2011 году в этот день жительница Благовещенска получила 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. В 2008 году она, работая налоговым инспектором, поехала почти на три месяца в командировку с проверкой в Иркутск. Около трети командировочного времени она прожила в гостиницах, а остальное – в частной квартире. Однако в бухгалтерию женщина подала фальшивые документы о том, что всю командировку прожила в гостинице.

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2012 год. В Благовещенск приехал муфтий Дальневосточного федерального округа Хамза-хазрат Кузнецов. Основной вопрос, который обсуждали, – выделение земли под строительство исламского культурного центра, который объединит мечеть, молельный дом и мусульманскую школу. Больше 10 лет благовещенские мусульмане – их почти 5 тысяч человек – молятся в арендуемых помещениях. В начале ХХ века в Благовещенске была мечеть, до наших дней здание не сохранилось.

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2015 год. Глава администрации посёлка Магдагачи дал указание заменить дверь в кабинете поселкового Совета. Из-за чего председатель Совета не мог попасть в помещение и работать. Мировой суд признал главу виновным в самоуправстве и оштрафовал чиновника на 300 рублей.

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15 марта 2016 года неизвестные демонтировали и украли металлические детали на детской железной дороге в Свободненском районе. Было частично разоборудовано 240 метров железнодорожного пути, в том числе железнодорожный мост. По подсчётам сотрудников ЗабЖД, украдено около полутора тонн металла.

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#жизнь #история

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