У космодрома Восточный появится сайт

Фото: www.russian.space

ЦЭНКИ запускает сайты космодромов Байконур и Восточный: baikonur.russian.space и vostok.russian.space. Это делается для расширения информации о работе космодромов, их истории, людях и жизни. Информация, предоставленная на сайтах, адресована журналистам, специалистам, партнёрам и всем, кто интересуется космической отраслью.

Создатели сайтов обещают, что там будет выкладываться самая актуальная информация о космодромах, пусковых услугах, новостях и важных событиях, перспективах развития.

На сайте космодрома Восточный есть история создания первого гражданского космодрома современной России, информация о жизни нового города Циолковский и Амурской области.

А посетителей сайта космодрома Байконур ждет 3D-версия музея космодрома – панорамная экскурсия с возможностью виртуального посещения и осмотра всех экспозиционных и выставочных залов, мемориальных домиков Сергея Королева и Юрия Гагарина, а также экспонатов, расположенных на территории комплекса. В проекте 40 круговых (360 градусов) панорам, более 230 интерактивных экспозиционных выставок и около 250 экспонатов с аннотацией.

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#космодром #космос

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