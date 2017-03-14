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14 марта 2017, 20:45 4

У космодрома Восточный появится сайт

У космодрома Восточный появится сайт
Фото: www.russian.space

ЦЭНКИ запускает сайты космодромов Байконур и Восточный: baikonur.russian.space и vostok.russian.space. Это делается для расширения информации о работе космодромов, их истории, людях и жизни. Информация, предоставленная на сайтах, адресована журналистам, специалистам, партнёрам и всем, кто интересуется космической отраслью.

Создатели сайтов обещают, что там будет выкладываться самая актуальная информация о космодромах, пусковых услугах, новостях и важных событиях, перспективах развития.

На сайте космодрома Восточный есть история создания первого гражданского космодрома современной России, информация о жизни нового города Циолковский и Амурской области.

А посетителей сайта космодрома Байконур ждет 3D-версия музея космодрома – панорамная экскурсия с возможностью виртуального посещения и осмотра всех экспозиционных и выставочных залов, мемориальных домиков Сергея Королева и Юрия Гагарина, а также экспонатов, расположенных на территории комплекса. В проекте 40 круговых (360 градусов) панорам, более 230 интерактивных экспозиционных выставок и около 250 экспонатов с аннотацией.

Просмотров всего: 202

#космодром #космос

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Лимона полтора сайт стоит?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Щаз ракеты в два раза быстрее летать начнут.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    2 часа назад

    Вот это сенсация !!!

  • maxcom

    maxcom
    1 час назад

    Посмотрел.

    В 2017 веб, прости Господи, разработчики:

    не подозревают о существовании валидатора

    ничего не слышали о HTML5

    клепают выпадающие меню на JS

    верстают, мать их, таблицами, поэтому см. ниже

    адаптивность странице не грозит

    стили картинок задают в теле страницы

    БЭМ? Нет, не слышали. Да здравствует лапша .header > .icons > .map

    ...

    В общем, все также печально, как и на АИ.

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