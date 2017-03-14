В районе Зейского водохранилища усилили контроль за водителями, выезжающими на лед

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В Амурской области выросла вероятность происшествий на водоемах. Это связно с повышением среднесуточных температур и изменением кристаллической структуры льда. Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты усилили работу в этом направлении. Так, с 13 марта, чтобы не допустить несанкционированный выезд автомобилей на Зейское водохранилище в населенных пунктах, находящихся вблизи береговой линии, организована работа двух межведомственных рабочих групп.

В межведомственные группы входят сотрудники ГИБДД по Зейскому району и органы местного самоуправления. Работа групп организована с поселках Снежногорский и Горный Зейского района. Дежурство продлится до разрушения ледяного покрова. К водителям-нарушителям будут применяться меры административной ответственности.

В прошлом году главное управление МЧС России по Амурской области инициировало введение статьи 4.22. «Нарушение требований знаков безопасности на водных объектах» в закон Амурской области N 319-ОЗ от 30 марта 2007 года «Об административной ответственности в Амурской области». Статья вступила в силу 10 мая 2016 года.

«Согласно закону нарушение требований знаков безопасности на водных объектах, установленных в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории области, утвержденными нормативным правовым актом области, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа, – рассказал главный Государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Амурской области Иван Воробьев. – Например, выход граждан на лед водных объектов в зоне действия знака безопасности "Переход (переезд) по льду запрещен" влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. А при выезде транспортных средств на лед водных объектов в зоне действия знака безопасности "Переход (переезд) по льду запрещен" – административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей».

Чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах и избежать провалов под лед автотехники, межведомственные рабочие группы, инспекторы ГИМС и спасатели в ходе ежедневных рейдов проводят мониторинг водных объектов, пресекают несанкционированные выезды на лед, проводят профилактические беседы с водителями.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, не допускать выезд автомашин на лёд в несанкционированных местах.

«В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания», – сообщают сотрудники МЧС.

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