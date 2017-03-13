Жительница Шимановска убила сожителя и продержала его тело в квартире почти неделю

Прокурор Шимановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Шимановска 1973 года рождения. Она обвиняется в убийстве сожителя. Преступление женщина совершила в ходе распития спиртных напитков на почве семейного конфликта.

2января 2017 года амурчанка забила мужчину деревянной битой, а затем перетащила его тело в соседнюю комнату. Там оно пролежало около шести дней, до тех пор, пока женщина не обратилась в полицию с заявлением о том, что в её квартире находится труп убитого сожителя.

Как сообщается на сайте прокуратуры Амурской области, это не первый случай криминального поведения женщины. В 2011 году приговором Шимановского районного суда она была приговорена к 4 годам лишения свободы за убийство родного сына. Реальное отбытие наказания суд отсрочил до того момента, пока ее дочь не достигнет 14-летнего возраста, то есть до 7 апреля 2018 года.

В настоящее время женщина заключена под стражу и ожидает суда в изоляторе временного содержания Шимановска. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой района 10 марта 2017 года направлено в суд. За совершение этого преступления суд может назначить ей наказание до 15 лет лишения свободы.

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