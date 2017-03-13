Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость
Сегодня, 19:20 0

Жительница Шимановска убила сожителя и продержала его тело в квартире почти неделю

Прокурор Шимановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Шимановска 1973 года рождения. Она обвиняется в убийстве сожителя. Преступление женщина совершила в ходе распития спиртных напитков на почве семейного конфликта.

2января 2017 года амурчанка забила мужчину деревянной битой, а затем перетащила его тело в соседнюю комнату. Там оно пролежало около шести дней, до тех пор, пока женщина не обратилась в полицию с заявлением о том, что в её квартире находится труп убитого сожителя.

Как сообщается на сайте прокуратуры Амурской области, это не первый случай криминального поведения женщины. В 2011 году приговором Шимановского районного суда она была приговорена к 4 годам лишения свободы за убийство родного сына. Реальное отбытие наказания суд отсрочил до того момента, пока ее дочь не достигнет 14-летнего возраста, то есть до 7 апреля 2018 года.

В настоящее время женщина заключена под стражу и ожидает суда в изоляторе временного содержания Шимановска. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой района 10 марта 2017 года направлено в суд. За совершение этого преступления суд может назначить ей наказание до 15 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 276

#криминал #происшествия #Шимановск

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Моховой Пади рядом с жилыми домами люди нашли останки собак
В России и мире

СМИ: командир Ту-154, разбившегося под Сочи, сажал самолёт на воду
В России и мире

Суд оставил хабаровских живодёрок под арестом до 17 августа
Происшествия 4

Дело виновника смертельного ДТП в районе кафе «Панорама» в Благовещенске передали в суд