Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: начальник контрольного отдела УФНС и доктор исторических наук

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает начальник контрольного отдела УФНС России по Амурской области Татьяна Лагода. Тема беседы – переход на применение амурскими налогоплательщиками онлайн-касс. Ведущие – Олег Никитин, Нино Кохреидзе.

Днем гостем студии станет доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН Николай Крадин. Тема – о причинах и перспективах создания в Приамурье регионального отделения Российского исторического общества. Ведущие – Михаил Митрофанов, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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