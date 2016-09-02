В Моховой Пади рядом с жилыми домами люди нашли останки собак

Жители Моховой Пади рассказывают о массовом убийстве животных рядом с жилыми домами. Они обнаружили лапы и шкуры собак в своем районе. Следы кровавой расправы еще видны – их, похоже, никто не собирается убирать. Бездомных животных в Моховой Пади немало, но кто решил избавиться от бродяг таким зверским способом, люди не знают.

Несколько дней назад место со следами крови и останками собак обнаружила местная жительница Елена Гришаева. «Может, туберкулезники едят. Но не так же прямо взять и убить так жестоко и тут все бросить. Это может только ненормальный человек сделать или конченый алкаш, наркоман», – высказалась женщина.

Елена Гришаева и прежде сталкивалась с жестоким обращением с животными в своем районе. Даже как-то отвозила побитую собаку в ветклинику, но бродягу тогда не спасли. Недавно кто-то стрелял здесь в бездомного пса из огнестрельного оружия. Сейчас его лечением занимаются волонтеры. Но такого зверства, как в этот раз, местная жительница еще не видела.

Пытаясь понять, кто мог так жестоко убить животных, жители стали рассматривать разные варианты. Помимо версии о людях без определенного места жительства, горожане начали говорить о том, что собак отлавливают бывшие военные.

В центре скандала оказался Алексей Просвирнин. Однако он говорит, что со своими товарищами сам приютил нескольких собак – они кормят животных и пристраивают щенят.

«Приходят, мы их подкармливаем, никто из нас их не трогает. Есть подонки, которые творят безобразия. К таким надо жестко относиться», – сказал бывший военный Алексей Просвирнин.

Военный пенсионер – председатель местного органа общественной самодеятельности, и к нему часто поступают жалобы на собак – только, когда животные нападают на людей.

«Как ребенка окружают собаки около школы, мы обращаемся в полицию. Но там говорят, никакого отношения к собакам не имеем. В администрацию неоднократно мы обращались, нам говорят, то там скоро тендер кто-то должен выиграть, то предлагают в приют сдавать и так далее. Городские службы должны этим заниматься. Вот такого варварства не должно быть. Надо или в приют собак помещать, или стерилизовать их. Но что-то делать с ними надо», – поделился Алексей Просвирнин.

По информации учителя ОБЖ местной школы, в прошлом году на детей собаки нападали больше 10 раз, в этом году – дважды. В большинстве случаев дети отделались легким испугом. Преподаватель рассказывает, что письма в мэрию, правительство и полицию не помогли. Никто не приехал отлавливать агрессивных собак.

«Честно говоря, если бы моего ребенка покусали, то с таким отношением властей я бы тоже какие-то меры принял, А вот это, что жестоко снимали шкуру, – это, скорее всего, ребята, которые здесь пьют и закусывают. Что у них было под руками, тем и убили», – рассказал преподаватель-организатор ОБЖ школы № 23 Моховой Пади Сергей Царский.

Участковый в отличие от местных жителей не увидел в этом происшествии жестокого обращения с животными. И отказал в возбуждении уголовного дела по обращению местной жительницы. Заявление повторно написали зоозащитники. Сейчас идет проверка. К расследованию подключился и следственный комитет.

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