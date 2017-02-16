В Приамурье энергетики будут отключать должников после одного предупреждения

Энергетики будут отключать должников без личного предупреждения. Амурчане к марту 2017 года не доплатили за электроэнергию 354 миллиона рублей. Ежемесячно специалисты уведомляют до 3,5 тысячи должников. Раньше неплательщику сообщали о предстоящих мерах под расписку лично за три дня до отключения. Теперь напоминать о долге будут только один раз – за 20 дней.

Сотрудники «Амурэнергосбыта» пришли в конкретный дом, где хозяева одной квартиры накопили долг больше 3,5 тысячи рублей. По закону специалисты обязаны принять меры. Жильцы просрочили два норматива. В среднем он составляет 1,5 тысячи рублей. В итоге квартиру должников обесточили. Восстановить электроэнергию обещают после оплаты в течение двух дней.

В другом подъезде жилец обещал сразу заплатить все долги и свое слово сдержал. Пока сотрудники «Амурэнергосбыта» навещали других должников, мужчина долг оплатил и предоставил квитанцию. Отключения удалось избежать. У специалистов один вопрос: почему не погасил долг раньше?

Согласно новому порядку, о своем приходе энергетики теперь предупреждать не должны. И могут отключить свет должнику без двойного предупреждения.

«Если ранее мы, прежде чем отключить абонента, должны были предупредить его два раза, то сейчас необходимо предупредить только один раз за 20 дней. Мы можем предупредить абонента путем направления извещения под роспись, путем направления этого извещения через почтовую службу. А также допускается оповещение абонента путем телефонного разговора с записью разговора. Или информирование через платежный документ», – пояснил заместитель директора по работе с населением филиала ОАО «ДЭК»«Амурэнергосбыт» Михаил Терешов

Еще один вариант информирования – электронная почта. Так что теперь разыскивать нерадивого жильца, чтобы лично сообщить ему о долге, энергетики не будут. Такие меры приняли из-за большой суммы долга амурчан.

Ежемесячно лишиться электричества могут 3,5 тысячи амурчан. Избежать подобной меры можно только заплатив за свет.

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#ЖКХ #энергетика

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