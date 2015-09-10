Омский силач стал героем патриотического комикса «Время героев»

Фото: ironworld.ru

Известный омский силач Михаил Шивляков согласился стать прототипом для персонажа нового патриотического комикса «Время героев». Авторы надеются, что их графический роман о русских героях увидит министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «НГС.Омск».

По словам 35-летнего автора идеи комикса «Время героев», тюменца Максима Шереметьева, пригласить в проект омского силача ему посоветовал друг. По словам Максима, о создании воспитательного комикса он задумался, придя в магазин покупать солдатиков для маленького сына: игрушечные российские солдаты невыгодно отличались от американских пехотинцев. И тогда бывший сотрудник военкомата вместе с товарищами придумал проект образовательного комикса, на создание которого выиграл грант.

По задумке, в комиксе «Время героев», слоганом которого стало выражение «Героем может стать каждый», новым положительным примером для подражания для современных подростков станут российские военные, патриоты. Главным условием при отборе прототипов стала служба в армии.

«Когда искал персонажей, я понял – мне нужен морпех. И тут друг подсказал посмотреть видео с Михаилом Шивляковым. А я раньше о нём читал. Я понял, что Михаил нам подходит, решился ему написать в соцсетях. Потом получил согласие», – рассказал Шереметьев.

Презентация «Времени героев» состоялась в воскресенье, 12 марта. В качестве специального гостя на неё приехал Михаил Шивляков. Он выступил перед кадетами Тюменского президентского кадетского училища и авторами идеи комикса, а также продемонстрировал элементы силового экстрима.

«Мне приятно, что создатели комикса выделили мою кандидатуру из огромного количества претендентов. Надеюсь, я оправдаю оказанное мне доверие и стану достойным примером для современного поколения», – сказал Михаил журналистам.

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#жизнь #культура #образование

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