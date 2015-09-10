Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:32 0

Омский силач стал героем патриотического комикса «Время героев»

Омский силач стал героем патриотического комикса «Время героев»
Фото: ironworld.ru

Известный омский силач Михаил Шивляков согласился стать прототипом для персонажа нового патриотического комикса «Время героев». Авторы надеются, что их графический роман о русских героях увидит министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «НГС.Омск».

По словам 35-летнего автора идеи комикса «Время героев», тюменца Максима Шереметьева, пригласить в проект омского силача ему посоветовал друг. По словам Максима, о создании воспитательного комикса он задумался, придя в магазин покупать солдатиков для маленького сына: игрушечные российские солдаты невыгодно отличались от американских пехотинцев. И тогда бывший сотрудник военкомата вместе с товарищами придумал проект образовательного комикса, на создание которого выиграл грант.

По задумке, в комиксе «Время героев», слоганом которого стало выражение «Героем может стать каждый», новым положительным примером для подражания для современных подростков станут российские военные, патриоты. Главным условием при отборе прототипов стала служба в армии.

«Когда искал персонажей, я понял – мне нужен морпех. И тут друг подсказал посмотреть видео с Михаилом Шивляковым. А я раньше о нём читал. Я понял, что Михаил нам подходит, решился ему написать в соцсетях. Потом получил согласие», – рассказал Шереметьев.

Презентация «Времени героев» состоялась в воскресенье, 12 марта. В качестве специального гостя на неё приехал Михаил Шивляков. Он выступил перед кадетами Тюменского президентского кадетского училища и авторами идеи комикса, а также продемонстрировал элементы силового экстрима.

«Мне приятно, что создатели комикса выделили мою кандидатуру из огромного количества претендентов. Надеюсь, я оправдаю оказанное мне доверие и стану достойным примером для современного поколения», – сказал Михаил журналистам.

Просмотров всего: 67

#жизнь #культура #образование

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

В бывшей благовещенской школе обосновался приют для бездомных
Общество 13

Специалисты: недопустимо строить ГЭС на основном русле Амура
В России и мире

Учёные: чтобы похудеть, нужно питаться дома
Общество 9

Артистка благовещенского цирка «Ап!» Арина Грибалева сделала 30 раз фляк со стрекасатом (видео)