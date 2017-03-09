В Приамурье появилось отделение Российского исторического общества

В Амурской области открылось отделение Российского исторического общества. Оно стало третьим отделением общества, созданным на Дальнем Востоке.

Учредительное собрание отделения состоялось в Благовещенском государственном педуниверситете. В нем приняли участие порядка 40 человек, среди которых историки, деятели культуры, чиновники, студенты.

Председателем амурского отделения стал доцент кафедры истории России БГПУ, кандидат исторических наук Дмитрий Болотин.

«Российское историческое общество – организация общественная, которая объединяет историков самых разных профилей и самых разных уровней. Туда входят и академики, и школьники, и краеведы. Поэтому я думаю, что здесь найдется простор для применения всем», – говорит председатель дальневосточного отделения Российского исторического общества, член-корреспондент РАН Николай Крадин.

Общественники планируют заниматься исследованиями, публиковать материалы, а также проводить массовые мероприятия.

В ближайшее время члены общества намерены приступить к подготовке мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции.

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