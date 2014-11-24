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Сегодня, 17:17 4

В бывшей благовещенской школе обосновался приют для бездомных

В бывшей благовещенской школе обосновался приют для бездомных

В здании бывшего корпуса школы № 15 в районе пятой стройки Благовещенска открылся приют для бездомных. Это – филиал белогорской организации «Надежда». Пока обосновываются первые жильцы, местные жители собирают подписи против, по их словам, «асоциального» соседства.

«Моя семья проживает на пятой стройке. Район хороший, с каждым годом всё больше людей покупают землю и строят дома. Но пару лет назад здесь закрыли школу, здание несколько лет пустовало, не было ни кружков, ни каких-то развлекательных центров для детей. Дети гуляют на улице, возле магазинов, играя в лужах, бегая по дороге.

Недавно мне стало известно, что администрация хочет отдать здание школы под приют для бездомных, бывших алкозависимых, вместо того чтобы открыть там кружки для детей. Нам говорили, что нет денег на ремонт для этого. Но на ремонт под приют они почему-то есть. Говорят, поселить там хотят около 200 человек. Детей вообще будет страшно выпускать на улицу», – обратилась в редакцию ИА «Амур.инфо» благовещенка Екатерина.

По словам девушки, у неё есть знакомые, которые работали сторожами в пустующем здании. «Они это узнали, сказали мне. Информация ходит открыто, люди против такого соседства. Говорят, что туда переселят 30 человек из дома престарелых, который здесь рядом находится, вроде как с тюрьмы ещё переселить собираются. Мы хотим официальных объяснений по ситуации», – комментирует Екатерина.

Она, кстати, собирает подписи против того, чтобы в районе был такой приют. Отдать их планирует в администрацию города и министерство образования региона.

Председатель социального приюта Александр Кайзер сообщил ИА «Амур.инфо», что уже два года в районе пятой стройки арендуют коттедж, в котором проживают и работают около 30 человек – те, кто нуждается в помощи. А с 1 марта был подписан договор с администрацией Благовещенска о безвозмездном использовании бывшего корпуса школы.

«Договор подписан на пять лет. Мы будем оплачивать услуги ЖКХ и налог на землю. Документ оформить нам помог ОНФ. Сейчас постояльцы заселяются в новое здание, там пока что идут все работы, пока только две недели мы в здании», – рассказал Александр Леонидович.

Контингент приюта – это лица, оказавшиеся в сложном социальном положении, оступившиеся, бывшие алкоголики и бомжи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», второй корпус школы № 15 Благовещенска в районе пятой стройки закрыли в 2015 году. Детей, которых на тот момент было 33, переводили в первый корпус, который располагается в районе Тайвань. Родители учеников с этим не были согласны. Городские власти же считали, что реорганизация необходима.

Что станет со старым зданием 15-й школы, в мэрии два года назад сказать не могли. Сегодня редакция ИА «Амур.инфо» отправила запрос в администрацию Благовещенска с просьбой прояснить ряд вопросов по эксплуатации здания, а также сообщить, планируется ли открытие в районе пятой стройки детского досугового центра.

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#жизнь

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Сколько денег выделили на сие мероприятие с бюджета?????

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Дети кстати там играют прямо напротив через дорогу на площадке...

  • Patison

    Patison
    2 часа назад

    молодцы! социальноориентированое государство. отсутствие оскотинивания сознания порождает здоровые примеры наших детей. а то привыкли слабых и социально не защищенных гнобить.

    Кроме того отмечу, что сие мероприятие не только позволяет получить гос поддержку, но и удовлетворение что ты делаешь хорошее дело а не в монитор с 8 до 17 пялишься и озлобливаешься

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Patison

    а не в монитор с 8 до 17 пялишься и озлобливаешься



    Ну, на обед-то хоть ходите? На выходные отпускают? Требуйте молоко за вредность.

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