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В Архаринском районе силовики учились освобождать пассажирский поезд, захваченный террористами

В Архаринском районе силовики учились освобождать пассажирский поезд, захваченный террористами
Фото: bryansktoday.ru

Во вторник, 14 марта, в 08:20 на железнодорожной станции Облучье группа вооружённых лиц захватила пассажирский поезд. Состав с заложниками проследовал в западном направлении и остановился недалеко от села Ядрино в Архаринском районе. По такой легенде на стыке Амурской области и Еврейской автономной области прошли учения силовых структур.

Руководство «контртеррористической операцией» было возложено на начальника УФСБ России по Амурской области генерал-майора Симонова. Оперативный штаб в Амурской области провел антитеррористическое учение совместно с оперативным штабом в Еврейской автономной области.

В учениях приняли участие около 300 человек: сотрудники федеральной службы безопасности, министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, представители Росгвардии, Дальневосточной железной дороги.

«Впервые, в том числе, по каналу видеоконференцсвязи, отрабатывалось взаимодействие оперативных штабов в Еврейской автономной и Амурской областей при проведении контртеррористической операции на административной границе двух субъектов Российской Федерации», – рассказал и. о. руководителя аппарата оперативного штаба в Амурской области Андрей Полтаробатько.

Руководство оперативных штабов по работе всех заинтересованных органов и ведомств по подготовке и проведению учения дало оценку «хорошо», сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

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#военные #транспорт #учения

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