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Сегодня, 16:21 0

СМИ: командир Ту-154, разбившегося под Сочи, сажал самолёт на воду

СМИ: командир Ту-154, разбившегося под Сочи, сажал самолёт на воду
Фото: bloknot-krasnodar

Самолёт Минобороны России Ту-154, потерпевший крушение в акватории Чёрного моря в декабре 2016 года, находился в режиме контролируемого полёта до самого последнего момента. Об этом стало известно «Коммерсанту», который ссылается со на источники, близкие к расследованию авиакатастрофы.

Специалисты провели 3D-моделирование полёта лайнера на основании записей двух бортовых самописцев от взлёта до удара о воду.

Сообщается, что через минуту после начала взлёта борт набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360–370 километров в час, а сразу после этого командир экипажа Роман Волков сам перевёл воздушное судно в режим посадки. В течение десяти секунд самолёт снижался в контролируемом полёте. По мнению экспертов, произошла дезориентация командира в пространстве. Он должен был довериться приборам, но проигнорировал их показания, положившись на свой опыт.

Источник допускает, что мог иметь значение и тот факт, что экипаж сначала несколько часов ждал вылета из Москвы, а затем сел в адлерском аэропорту, хотя изначально лайнер должен быть приземлиться в Моздоке. В итоге рейс из дневного стал ночным.

В настоящее время специалисты заняты изучением всех данных психологических тестирований Романа Волкова. Расследование дела продолжается.

Как сообщало Амур.инфо, самолёт Минобороны РФ потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года.

На борту лайнера находилось 92 человека – в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

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#происшествия #транспорт

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