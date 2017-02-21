Приамурье оказалось на 23 месте среди регионов РФ по «индексу шаурмы»

kkal.ru

Авторы интернет-проекта «Свидетели шаурмы» подготовили необычный рейтинг российских регионов. Они расположили их по собственному «индексу шаурмы». Для получения такого индекса энтузиасты взяли средний доход жителя региона, вычли из него расходы, а получившуюся сумму разделили на цену шаурмы в регионе и на 30 дней.

Таким образом, «индекс шаурмы» показывает, сколько порций этой еды может себе позволить житель российского региона в день. Косвенно такой индекс отражает благосостояние россиян.

Амурская область оказалась на 23 месте рейтинга с «индексом шаурмы» 3,37. Это означает, что средний амурчанин может позволить себе приобрести три шаурмы каждый день. Средняя ее цена в нашем регионе составила 130 рублей за штуку при среднем доходе 34 540 рублей в месяц. За вычетом расходов из 34 540 рублей ежемесячно остается 13 134 рубля «свободных денег», которые и можно потратить на покупку шаурмы.

Верхние строчки рейтинга достались Ямало-Ненецкому, Ханты-Мансийскому и Ненецкому автономным округам. Жители этих регионов могут ежедневно приобретать 9-10 порций шаурмы.

Нижняя строчка рейтинга досталась Крыму. Здесь зафиксирован отрицательный «индекс шаурмы», -1,91.

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