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Сегодня, 16:21 7

Приамурье оказалось на 23 месте среди регионов РФ по «индексу шаурмы»

Приамурье оказалось на 23 месте среди регионов РФ по «индексу шаурмы»
kkal.ru

Авторы интернет-проекта «Свидетели шаурмы» подготовили необычный рейтинг российских регионов. Они расположили их по собственному «индексу шаурмы». Для получения такого индекса энтузиасты взяли средний доход жителя региона, вычли из него расходы, а получившуюся сумму разделили на цену шаурмы в регионе и на 30 дней.

Таким образом, «индекс шаурмы» показывает, сколько порций этой еды может себе позволить житель российского региона в день. Косвенно такой индекс отражает благосостояние россиян.

Амурская область оказалась на 23 месте рейтинга с «индексом шаурмы» 3,37. Это означает, что средний амурчанин может позволить себе приобрести три шаурмы каждый день. Средняя ее цена в нашем регионе составила 130 рублей за штуку при среднем доходе 34 540 рублей в месяц. За вычетом расходов из 34 540 рублей ежемесячно остается 13 134 рубля «свободных денег», которые и можно потратить на покупку шаурмы.

Верхние строчки рейтинга достались Ямало-Ненецкому, Ханты-Мансийскому и Ненецкому автономным округам. Жители этих регионов могут ежедневно приобретать 9-10 порций шаурмы.

Нижняя строчка рейтинга досталась Крыму. Здесь зафиксирован отрицательный «индекс шаурмы», -1,91.

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#интернет #финансы #цены

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    отрицательный «индекс шаурмы», -1,91. - Крымчане каждый день должны изготавливать шаурму

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Baskaотрицательный «индекс шаурмы», -1,91. - Крымчане каждый день должны изготавливать шаурму


    Отнюдь. За крымчан это сделают жители других регионов. Ну вы поняли.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Да я поняла и согласна на 100%. Мы должны им помогать, они обездоленные были столько десятилетий:-)

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Прочитал- захотел...

  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    математически, когда из дохода среднестатистического жителя Крыма вычесть "расходы" (что в них входит, интересно?), то выходит, что, либо крымчане живут в долг, за чертой бедности, либо имеют незадекларированные доходы )

  • Евлеслав

    Евлеслав
    2 часа назад

    Чёта со статистикой проблема. Недавно здесь писали, что средняя зарплата в области около 46 тыс. руб. Мы гораздо ближе к лидерам. Может, даже войдём в десяточку. ..

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Улыбнуло

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