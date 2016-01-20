В Благовещенске на аукцион по отлову и содержанию животных не подали ни одной заявки

Фото: Properm.ru

27 февраля и 1 марта управление ЖКХ Благовещенска на электронной площадке www.rts-tender.ru разместило электронные аукционы на право заключения трёх муниципальных контрактов: на отлов и транспортировку, временное содержание, а также учет безнадзорных животных. Торги по всем трем контрактам должны были пройти 13 марта. Но в итоге желающих принять участие в аукционах не нашлось.

На сайте закупок указано, что «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки». В связи с этим аукционы признаны не состоявшимися. В мэрии города сообщили, что позже управлением ЖКХ аукционы будут объявлены повторно.

В этом году на отлов безнадзорных собак из городского бюджета выделили 82 тысячи рублей. На содержание и учет – 339 тысяч и 407 тысяч.

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#животные #ЖКХ

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