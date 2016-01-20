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В Благовещенске на аукцион по отлову и содержанию животных не подали ни одной заявки

В Благовещенске на аукцион по отлову и содержанию животных не подали ни одной заявки
Фото: Properm.ru

27 февраля и 1 марта управление ЖКХ Благовещенска на электронной площадке www.rts-tender.ru разместило электронные аукционы на право заключения трёх муниципальных контрактов: на отлов и транспортировку, временное содержание, а также учет безнадзорных животных. Торги по всем трем контрактам должны были пройти 13 марта. Но в итоге желающих принять участие в аукционах не нашлось.

На сайте закупок указано, что «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки». В связи с этим аукционы признаны не состоявшимися. В мэрии города сообщили, что позже управлением ЖКХ аукционы будут объявлены повторно.

В этом году на отлов безнадзорных собак из городского бюджета выделили 82 тысячи рублей. На содержание и учет – 339 тысяч и 407 тысяч.

Просмотров всего: 596

#животные #ЖКХ

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Так у нас нет ниодной специализированной компании для этих нужд, ну кроме фирм однодневок поотмыву денег в этой сфере, но их еще в прошлом году прижали.

  • Вицли

    Вицли
    4 часа назад

    Уже даже Золотарев забил на эту тему. Себе дороже

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    раздайте физлицам лицензии на отстрел да и все.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Был, да сплыл товарищ по отлову, да разве возможно с нашим население работать в этом направлении. Сколько сторонников, а противников еще больше.

  • ROP_35

    ROP_35
    3 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич +100500

  • пользователь удален

    пользователь удален
    3 часа назад

    а чо ни бегают если он так хорошо работал?

    за столько лямов и дороги заодно мог бы заасфальтировать, а не тока трупики с них убрать

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Добились зоозащитники. Спасибо им. Теперь только отстрел. А что делать если некому учитывать и содержать.

  • sinica

    sinica
    3 часа назад

    Кварц

    Добились зоозащитники. Спасибо им. Теперь только отстрел. А что делать если некому учитывать и содержать.



    кто сказал?



  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Если б зоозащитникам нужны были животные, они имели возможность сами поучаствовать в аукционе. А пока одни слова и мечты о гостиницах и домах отдыха для собак и кошечек.

  • sinica

    sinica
    3 часа назад

    Кварц

    Если б зоозащитникам нужны были животные, они имели возможность сами поучаствовать в аукционе. А пока одни слова и мечты о гостиницах и домах отдыха для собак и кошечек.



    То есть щас они подбирают животных- не потому что они им нужны, а так просто мимо проходили? Участи е ваукционе предполагает наличие денег, коих у них нет..Если вы такой правильный- предложите им помощь финансовую.. да еще земельный участок нужен для содержания..



  • Громова

    Громова
    3 часа назад

    Так пусть физлица и участвуют.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    Я бы с удовольствием приобрел лицензию на отстрел штук десяти

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Правильно недавно глав врач сказал, проще отстреливать

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Денег почти не дают.Воровать не чего. Вот и желающих нет. Выдели ляма три и сразу куча желающих найдется.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    На отлов 82.000 руб на год. Это одному человеку зарплата 7000 рую в месяц. Это прикол такой? Наша мэрия, бестолковое сборище. Живут для себя.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Содержание одной в месяц около 5000 руб.В год 60.000 на одно место. Вот дебилы! Выделили деньги на содержание 10 собак. И они рулят областью! Как Путин страной.))) Умора! Коррупции нет. Все для населения страны!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Зато миллионы уходят на салюты и всячкую другую хрень, на которой погрели руки все!!!! Раз прокуратура не требует вернуть деньги в бюджет!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А где в интернете про этот аукцион?

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Походу Золотарев просто проспал аукцион. ;)

  • Yriy28

    Yriy28
    31 минута назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Я бы с удовольствием приобрел лицензию на отстрел штук десяти



    Вот. Вот. Надо лицензии на отстрел выдовать, а не аукционы на содержание проводить! Вспомните Мхачкалу.

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