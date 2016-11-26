Благовещенка весом менее 48 килограммов присела со штангой весом 125 килограммов

В Благовещенске состоялся открытый национальный кубок WPA/AWPA по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге. В кубке приняли участие более 150 спортсменов из Амурской области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, а также из Якутии. На соревнованиях установлен один рекорд мира и Европы по версии WPA.

Соревнования сильнейших силачей проходили в Grand Arena Ostrova в течение двух дней – 11 и 12 марта. В программе соревнований были выступления юниоров, мужчин и женщин, в экипировочном и безэкипировочном дивизионах, троеборье и выполнение отдельных движений, а также народный жим. Главный судья – прославленный спортсмен, многократный чемпион Игорь Умеренков из Курска.

В командном зачете выступили четыре команды. Наибольшее количество баллов набрали спортсмены из Забайкалья, они и заняли первое место, получив главный приз – 40 000 рублей. Второе место у команды из Хабаровска. Третье и четвёртое места завоевали благовещенские команды. Чем больше спортсменов в команде, тем больше шансов на победу, так как сумма считается по баллам.

Честь Благовещенска не была посрамлена: рекордно выступили опытные спортсмены Сергей Лир и Юлия Вахтерова. Лир (весовая категория до 110 килограммов) выступал в категории «жим лежа по версии WPA». Сергей смог отжать штангу весом 245 килограммов. Причем сделал он это без экипировки. При этом спортсмен недавно перенес операцию.

Юлия Вахтерова выступая в весовой категории до 48 килограммов в «Пауэрлифтинг AWPA», показала сумму 325,5 килограмма: присед – 125, жим – 65, становая – 135,5. Юлия выступала без экипировки.

Среди возрастных спортсменов равных не было представителям Забайкалья и Приморья. Так, Константин Семенов из Чернышевска, выступая в категории «мастера 50–54», в весе до 75 килограммов, в безэкипировочном дивизионе успешно выполнил показатели: присед – 195, жим – 110, тяга – 220 килограммов.

Еще один опытный спортсмен представлял Комсомольск-на-Амуре. Евгений Белецкий также выступал в категории «мастера 50–54», но в весе до 110 килограммов. Он установил рекорд мира и Европы по версии WPA (пауэрлифтинг): присед – 215, жим – 215,5, тяга – 255,5 килограмма.

Впечатляющее выступление представил 17-летний Михаил Широков из Забайкалья. Юноша, выступавший в весовой категории до 110 килограммов, работая в экипировке, показал следующие результаты: присед – 300, жим – 205, тяга – 295.

«Хотелось бы отметить команды юношей и поблагодарить за работу их тренеров. В первой команде из города Циолковский были ребята 13, 14, 15 лет, очень хорошо выступили. Их подготовил Василий Викторович Захаров. Другая команда приехала к нам из поселка Кокуй Забайкальского края. Молодые воспитанники Владимира Николаевича Ильченко показали серьезные результаты, на уровне взрослых мужчин!», – отметила секретарь соревнований Александра Грицаенко.

Сильнейшие спортсмены получат возможность принять участие в чемпионате мира по пауэрлифтингу.

Просмотров всего: 1608

#спорт

распечатать