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Сегодня, 15:03 1

Япония готовится к поискам в атмосфере Марса воды и кислорода

Япония готовится к поискам в атмосфере Марса воды и кислорода
Фото: НаДэм.рф

Япония планирует через три года запустить сверхмалый спутник (весом до 100 килограммов) для обследования Марса. В частности, в атмосфере Красной планеты будет осуществляться поиск воды и кислорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Асахи».

По данным японского издания, в разработках спутника участвуют государственный Институт информационных и коммуникационных технологий и Токийский университет.

Власти страны пока не решили, с помощью какой ракеты-носителя будет запущен этот аппарат. В случае успеха Япония станет первой страной, которая вывела на орбиту Марса искусственный спутник-исследователь.

В 1998 году Япония уже предпринимала подобные шаги, запустив к Марсу космический зонд «Нодзоми», но эта попытка претерпела неудачу – отказало оборудование.

В 2015 году в Институте космических исследований и аэронавтики в Сагамихаре в префектуре Канагава был открыт центр по изучению внеземных материй. В нём предполагается исследовать образцы льда и песка с Красной планеты, доставка которых намечена на начало 2020-х годов.

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#космос #наука

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Комментарии
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  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

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