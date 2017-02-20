Япония готовится к поискам в атмосфере Марса воды и кислорода

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Япония планирует через три года запустить сверхмалый спутник (весом до 100 килограммов) для обследования Марса. В частности, в атмосфере Красной планеты будет осуществляться поиск воды и кислорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Асахи».

По данным японского издания, в разработках спутника участвуют государственный Институт информационных и коммуникационных технологий и Токийский университет.

Власти страны пока не решили, с помощью какой ракеты-носителя будет запущен этот аппарат. В случае успеха Япония станет первой страной, которая вывела на орбиту Марса искусственный спутник-исследователь.

В 1998 году Япония уже предпринимала подобные шаги, запустив к Марсу космический зонд «Нодзоми», но эта попытка претерпела неудачу – отказало оборудование.

В 2015 году в Институте космических исследований и аэронавтики в Сагамихаре в префектуре Канагава был открыт центр по изучению внеземных материй. В нём предполагается исследовать образцы льда и песка с Красной планеты, доставка которых намечена на начало 2020-х годов.

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