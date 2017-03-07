Празднование Дня молодежи обойдется властям Благовещенска в 357 тысяч рублей

Администрация Благовещенска подвела итоги электронного аукциона, призванного определить, кто займется в областной столице организацией и проведением Дня молодежи. Победу в аукционе одержал Общественно-культурный центр. На проведение праздничных мероприятий ему будет выделено 357 244 рубля.

Заявки на участие в аукционе желающие начали подавать 15 февраля, он состоялся 6 марта. Начальная цена контракта составила 551 148 рублей. В ходе аукциона эта сумма была снижена до 357 244 рублей – столько предложил за свои услуги ОКЦ, который стал победителем.

По информации на сайте госзакупок, ОКЦ займется организацией и проведением концертной программы Дня молодежи на площади имени Ленина. Она включит в себя выступления не менее четырех молодежных коллективов, один из которых будет вокально-инструментальным, два – вокальными. Еще одна группа исполнит массовый танец. Общая продолжительность выступлений займет не менее трех часов. Также в день празднования на площади с 17:00 до 22:00 будет работать профессиональный ведущий.

Кроме того, Общественно-культурный центр предоставит собственное техническое оборудование, в частности генераторы огня, дыма и тумана.

День молодежи в России ежегодно отмечается 27 июня.

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