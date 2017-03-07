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Сегодня, 14:54 15

Празднование Дня молодежи обойдется властям Благовещенска в 357 тысяч рублей

Празднование Дня молодежи обойдется властям Благовещенска в 357 тысяч рублей

Администрация Благовещенска подвела итоги электронного аукциона, призванного определить, кто займется в областной столице организацией и проведением Дня молодежи. Победу в аукционе одержал Общественно-культурный центр. На проведение праздничных мероприятий ему будет выделено 357 244 рубля.

Заявки на участие в аукционе желающие начали подавать 15 февраля, он состоялся 6 марта. Начальная цена контракта составила 551 148 рублей. В ходе аукциона эта сумма была снижена до 357 244 рублей – столько предложил за свои услуги ОКЦ, который стал победителем.

По информации на сайте госзакупок, ОКЦ займется организацией и проведением концертной программы Дня молодежи на площади имени Ленина. Она включит в себя выступления не менее четырех молодежных коллективов, один из которых будет вокально-инструментальным, два – вокальными. Еще одна группа исполнит массовый танец. Общая продолжительность выступлений займет не менее трех часов. Также в день празднования на площади с 17:00 до 22:00 будет работать профессиональный ведущий.

Кроме того, Общественно-культурный центр предоставит собственное техническое оборудование, в частности генераторы огня, дыма и тумана.

День молодежи в России ежегодно отмечается 27 июня.

Просмотров всего: 643

#концерты #праздники #экономика

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Комментарии
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  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    а крестного хода, что не будет?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Празднование Дня молодежи обойдется властям Благовещенска в 357 тысяч рублей

    Не понял. Власти кабак на День Молодежи для себя заказали?

    А мне, если буду его праздновать, обойдется в пару тысяч. А может и меньше.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    Хмык

    Празднование Дня молодежи обойдется властям Благовещенска в 357 тысяч рублей

    Не понял. Власти кабак на День Молодежи для себя заказали?

    А мне, если буду его праздновать, обойдется в пару тысяч. А может и меньше.



    да как на масленницу достанут остатки с прошлых праздников - вот и экономия

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    Кто то из вас знаком с ценами на аренду профессионального оборудования? Да и посмотрите ценники профессиональных ведущих... Может еще ведущий конкурс объявит на 15тыс рублей.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    СаняCh

    Кто то из вас знаком с ценами на аренду профессионального оборудования? Да и посмотрите ценники профессиональных ведущих...



    уж во всем-то ты разбираешься, и в ценах за статью в СМИ, и в аренде оборудования, и в бюджете выборкой кампании Абрамова... тебе надо было не губернаторские боты идти, а сразу в минэкономразвития

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Две моих зарплаты.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Если будет не хуже чем в прошлом году, тогда отлично! Пусть хоть циркачи или спидвей организовывает праздник, главное уже результат

  • 11-35

    11-35
    3 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич

    СаняCh

    Кто то из вас знаком с ценами на аренду профессионального оборудования? Да и посмотрите ценники профессиональных ведущих...



    уж во всем-то ты разбираешься, и в ценах за статью в СМИ, и в аренде оборудования, и в бюджете выборкой кампании Абрамова... тебе надо было не губернаторские боты идти, а сразу в минэкономразвития



    На то у комсомольца и расчет.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    ОКЦ не занимается делами, где нельзя деньги в карман положить.Куда эти деньги уйдут? Ведущему зарплату? Или танцорам деньги дадут? Коррупция и беззаконие в наглую не скрываясь.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Нет власти не в стране не в области.Одни барыги. Зато на отлов собак на год аж 80.000 дали! Козлова и всех путинских шестерок гнать надо метлой на Колыму.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Но пока пахан у власти, будут жировать, как жируют уже 20 лет.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    artur-cyrybko


    Товарищ, осторожно! НКВД ещё не упразднили. Подполье не должно себя так явно выдавать.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    гулять так гулять!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    44 минуты назад

    Отдайте деньги на лечение пацаненка от онкологии...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    41 минута назад

    Нафиг этот маскарад?

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