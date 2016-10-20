Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:29 0

Суд оставил хабаровских живодёрок под арестом до 17 августа

Суд оставил хабаровских живодёрок под арестом до 17 августа
Фото: ria.ru

В Хабаровске в закрытом режиме прошло первое заседание суда над девушками, издевавшимися над животными, которых брали «в добрые руки». «Было оглашено обвинительное заключение, подсудимым разъяснили их права», – сообщил «Интерфаксу» представитель Индустриального районного суда.

По словам собеседника информагентства, дело насчитывает 29 томов, следующее заседание назначено на 24 марта. По ходатайству стороны обвинения сроки содержания под стражей фигурантам дела о жестоком обращении с животными продлены.

Как сообщил «Интерфаксу» правозащитник Яков Пушкарёв, сроки подсудимым продлены до 17 августа этого года.

В понедельник, 13 марта, Индустриальный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению дела троих жителей краевого центра – двух девушек и их знакомого ровесника. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Фигурантки обвиняются по ряду статей – в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти. Задержанные полностью признали свою вину и раскаялись.

По версии следствия, хабаровчанки летом прошлого года издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Кроме того, одна из девушек неоднократно размещала в социальной сети снимки и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Вместе со своим сверстником она также сняла и опубликовала в Интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Также, по данным следствия, обвиняемые совершили вооружённое нападение на жителя Хабаровска и отняли у него деньги. Все трое находятся под стражей. Обвинение намерено просить для фигурантов наказание в виде реального лишения свободы.

Просмотров всего: 143

#Дальний Восток #животные #криминал #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Жительница Шимановска убила сожителя и продержала его тело в квартире почти неделю

сегодня, 19:20
Происшествия 1

В Моховой Пади рядом с жилыми домами люди нашли останки собак
Общество 20

В Благовещенске на аукцион по отлову и содержанию животных не подали ни одной заявки
Общество 47

Количество россиян, интересующихся переездом на Дальний Восток, ежемесячно увеличивается на треть