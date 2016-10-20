Суд оставил хабаровских живодёрок под арестом до 17 августа

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В Хабаровске в закрытом режиме прошло первое заседание суда над девушками, издевавшимися над животными, которых брали «в добрые руки». «Было оглашено обвинительное заключение, подсудимым разъяснили их права», – сообщил «Интерфаксу» представитель Индустриального районного суда.

По словам собеседника информагентства, дело насчитывает 29 томов, следующее заседание назначено на 24 марта. По ходатайству стороны обвинения сроки содержания под стражей фигурантам дела о жестоком обращении с животными продлены.

Как сообщил «Интерфаксу» правозащитник Яков Пушкарёв, сроки подсудимым продлены до 17 августа этого года.

В понедельник, 13 марта, Индустриальный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению дела троих жителей краевого центра – двух девушек и их знакомого ровесника. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Фигурантки обвиняются по ряду статей – в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти. Задержанные полностью признали свою вину и раскаялись.

По версии следствия, хабаровчанки летом прошлого года издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Кроме того, одна из девушек неоднократно размещала в социальной сети снимки и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Вместе со своим сверстником она также сняла и опубликовала в Интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Также, по данным следствия, обвиняемые совершили вооружённое нападение на жителя Хабаровска и отняли у него деньги. Все трое находятся под стражей. Обвинение намерено просить для фигурантов наказание в виде реального лишения свободы.

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