Количество россиян, интересующихся переездом на Дальний Восток, ежемесячно увеличивается на треть

Фото: pravdoryb.info

В 2016 году более двух тысяч россиян интересовались возможностью переезда на Дальний Восток. В течение года средний рост обращений ежемесячно составлял 36 %. Об этом заявил директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Для таких людей по поручению министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки была создана служба адаптации и поддержки переезжающих работников. Служба работает в режиме «одного окна», житель любого уголка страны может оперативно получить информацию о возможностях трудоустройства и самозанятости, мерах государственной поддержки или ответы на вопросы организационно-бытового характера. Здесь же можно получить рекомендации по вопросам взаимодействия с различными инстанциями на новом месте жительства.

«В 2016 году в службу адаптации за помощью обратилось более 2,1 тысячи человек. В течение года количество обращений за консультациями росло. Средний рост от месяца к месяцу составлял примерно 36 %. При этом на месяцы, предшествующие старту каждого этапа программы "Дальневосточный гектар", приходятся всплески интереса граждан. Высокая активность граждан зафиксирована в минувшем феврале — поступило порядка 700 обращений, это в 15 раз больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года и втрое больше, чем в январе 2017 года. Очевидно, что это связано с существенным расширением географии программы», – отметил Валентин Тимаков.

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#Дальний Восток #российская власть

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