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Количество россиян, интересующихся переездом на Дальний Восток, ежемесячно увеличивается на треть

Количество россиян, интересующихся переездом на Дальний Восток, ежемесячно увеличивается на треть
Фото: pravdoryb.info

В 2016 году более двух тысяч россиян интересовались возможностью переезда на Дальний Восток. В течение года средний рост обращений ежемесячно составлял 36 %. Об этом заявил директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Для таких людей по поручению министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки была создана служба адаптации и поддержки переезжающих работников. Служба работает в режиме «одного окна», житель любого уголка страны может оперативно получить информацию о возможностях трудоустройства и самозанятости, мерах государственной поддержки или ответы на вопросы организационно-бытового характера. Здесь же можно получить рекомендации по вопросам взаимодействия с различными инстанциями на новом месте жительства.

«В 2016 году в службу адаптации за помощью обратилось более 2,1 тысячи человек. В течение года количество обращений за консультациями росло. Средний рост от месяца к месяцу составлял примерно 36 %. При этом на месяцы, предшествующие старту каждого этапа программы "Дальневосточный гектар", приходятся всплески интереса граждан. Высокая активность граждан зафиксирована в минувшем феврале — поступило порядка 700 обращений, это в 15 раз больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года и втрое больше, чем в январе 2017 года. Очевидно, что это связано с существенным расширением географии программы», – отметил Валентин Тимаков.

Просмотров всего: 756

#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
Показать все (47) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    5 часов назад

    количество людей желающих уехать в центр растёт пропорционально

  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Поинтересоваться - не переехать.



    Служба работает в режиме «одного окна», житель любого уголка страны может оперативно получить информацию о возможностях трудоустройства и самозанятости, мерах государственной поддержки или ответы на вопросы организационно-бытового характера. Здесь же можно получить рекомендации по вопросам взаимодействия с различными инстанциями на новом месте жительства.



    Пардоньте, а можно тоже в это окно за вопросом обратиться из нашего "уголка страны"? И адрес с телефоном подскажите.

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отчитывается о своей работе

  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    Что за бред? Единственные люди кто поедет на ДВ, это осужденные. И надо особо отметить, что поедут не по своей воле.

    Давайте устроим ротацию. Сюда приехали 100 человек, отсюда 100 человек отправляем с такими же условиями: одно окно, помощь в адаптации и трудоустройстве.

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    Пущай едут, потом скидываться будем чтоб обратно отправить)))

  • Blg-boy

    Blg-boy
    4 часа назад

    Просто смешно !!! Люди бегут отсюда,очередная пропаганда !!!

  • СлоноКот

    СлоноКот
    4 часа назад

    Интересуются землей. Халявой. Не переездом.

    Цыплят по осени считают.

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    Опять ФМС мигрантов в Москве щемит ?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    В течение года средний рост обращений ежемесячно составлял 36 %. Об этом заявил директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

    Всё. дальше можно не читать. Человек пытается показать, что ему не зря платят зарплату.

  • Блохер

    Блохер
    4 часа назад

    Думаю, большинство из 150 тысяч вернувшихся в прошлом году из ужасных европ и америк россиян приедут за гектарами к нам.

    Пошел покупать сахар и соль...

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    Морской человекЧто за бред? Единственные люди кто поедет на ДВ, это осужденные. И надо особо отметить, что поедут не по своей воле. Давайте устроим ротацию. Сюда приехали 100 человек, отсюда 100 человек отправляем с такими же условиями: одно окно, помощь в адаптации и трудоустройстве.


    Программу Жириновского озвучиваете? Про пенсионеров забыли

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    счас еще по предложению поклонской 200000 таджиков получат гражданство - так вообще показатели зашкалят

  • молокан

    молокан
    3 часа назад

    Эмиграция из России. По триста тыщ каждый год уезжают.

    Кому он нужен этот дальний восток?

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Товарищ в 90 годах проживал в наших краях, в данное время живет в Луганске. Как начались проблемы приехал, посмотрел.В его глазах был УЖАС. Как он сказал, у нас война, но на вас упала пару ядерных бомб. Через пару дней он вернулся в Луганск.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    аналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Baska

    аналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.



    Ладно бы назвал другие города/ПГТ области, но вот про Белогорск- прямо скажем лукавишь

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Baskaаналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.


    А Рязань прям Лас-Вегас. Белогорск - симпатичный городок по сравнению с другими населенными пунктами АО. Был там несколько раз проездом до ЖД вокзала, никаких негативных эмоций глядя на город не испытывал.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    СаняCh

    Baska

    аналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.



    Ладно бы назвал другие города/ПГТ области, но вот про Белогорск- прямо скажем лукавишь



    говорю как есть, сама удивилась, но они больше нигде и не были, только в Белогорске и и Благе

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Baskaаналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.


    А Рязань прям Лас-Вегас. Белогорск - симпатичный городок по сравнению с другими населенными пунктами АО. Был там несколько раз проездом до ЖД вокзала, никаких негативных эмоций глядя на город не испытывал.


    аналогично

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    Baska

    аналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.



    утютю, гугл в помощь о Рязани

    Рязань, словно пожилая, прожившая многовековую историю, женщина. Этот звенящий колоколами город не сможет удивить автомобилистов безупречно гладкими дорогами и повсеместно вымощенными плиткой или брусчаткой пешеходными тротуарами. Невозможно признать совершенной работу местной системы уборки и чистки улиц города, так как некоторые районы областного центра отличаются запущенным и даже слабо доступным с точки зрения транспорта состоянием, однако центральные улицы, как и многие подобные аналогичные улицы иных городов страны, действительно чистые и в меру благоустроенные. Озеленение города не повсеместное, однако удовлетворительное. Скверы и парковые территории довольно обширны, но состояние некоторых зеленых зон города удручающее. Экологическая обстановка складывается путем выбросов химикатов и загрязнением воздушной среды. Зачастую жители восточной части города довольствуются неприятным и затрудняющим дыхание запахом, исходящим от нефтеперерабатывающей рязанской компании. В пригороде города, по направлению движения автомобильной трассы "Урал", размещается крупная, незаконно размещенная по моему мнению городская свалка мусорных и прочих отходов, не имея представления о которой в любое время года можно предположить, что это ничто иное, как образование "горной породы" или "шахта". Городская инфраструктура оставляет во многом желать лучшего. Транспортная система города довольно примитивна. Местный автопарк в основном состоит из микроавтобусов, именуемых маршрутными такси, марок "Ford" и "Peugeot" западного производства. Передвижение также продолжают вести в меру убитые маршрутные такси "советского производства". Общественный рязанский транспорт состоит из автобусного и троллейбусного парка. Троллейбусный парк города разнообразен и состоит по большой степени из достаточно старых советских троллейбусов, но весьма новые и приятные троллейбусы все же присутствуют в наличии. Автобусный парк представляет более лучший ассортимент вида передвижения, но встретить вполне потрепанный автобус "гармонь" советской эпохи все еще возможно. Рязань не достаточно безопасный областной центр. Уличное освещение в ночное время суток устрашающе сумеречное. Местные органы власти скупо и жадно, опасаясь лишнего исчерпания своего бюджета, установили энергосберегающие светильники экономного класса, имеющие плохое освещение. Некоторые отдаленные районы города и вовсе, остаются без ночного освещения. Важной исторической достопримечательностью города на протяжении многих веков остается рязанский "историко - архитектурный музей - заповедник". Природа рязанского края отличается резкой сменой лесных зон, северной и северо - западной части региона и южной - аграрной территории региона. Солотча - курортный поселок, принадлежащий городскому муниципалитету - это хвойная экологически чистая территории. Здесь размещены многочисленные зоны оздоровления и отдыха. На крутых изрезанных природой берегах "Оки", противоположно от районного, небольшого города Спасска - Рязанского, размещается культурно - историческое городище "Старая Рязань", представляющее из себя пустырь с разнообразием трав и цветов, центром которого является арочный остаток былой часовни, построенной некогда из красного кирпича. Она стоит на высоком рве, постепенно спускающемся к берегам реки. Вам откроется невероятная панорама долины "Оки", возвышающийся на холме город, погруженный в густую зеленную шапку и периодически плывущие грузовые баржи и речные теплоходы. Рязанский край славится стройными высокими березами и поверьем о "грибах с глазами" - "их едят, а они глядят", а бескрайние просторы позволяют увидеть и осознать ту широту, которой славится наша необъятная Родина.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Крокодиловая сумочка

    Baska

    аналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.



    утютю, гугл в помощь о Рязани

    Рязань, словно пожилая, прожившая многовековую историю, женщина. Этот звенящий колоколами город не сможет удивить автомобилистов безупречно гладкими дорогами и повсеместно вымощенными плиткой или брусчаткой пешеходными тротуарами. Невозможно признать совершенной работу местной системы уборки и чистки улиц города, так как некоторые районы областного центра отличаются запущенным и даже слабо доступным с точки зрения транспорта состоянием, однако центральные улицы, как и многие подобные аналогичные улицы иных городов страны, действительно чистые и в меру благоустроенные. Озеленение города не повсеместное, однако удовлетворительное. Скверы и парковые территории довольно обширны, но состояние некоторых зеленых зон города удручающее. Экологическая обстановка складывается путем выбросов химикатов и загрязнением воздушной среды. Зачастую жители восточной части города довольствуются неприятным и затрудняющим дыхание запахом, исходящим от нефтеперерабатывающей рязанской компании. В пригороде города, по направлению движения автомобильной трассы "Урал", размещается крупная, незаконно размещенная по моему мнению городская свалка мусорных и прочих отходов, не имея представления о которой в любое время года можно предположить, что это ничто иное, как образование "горной породы" или "шахта". Городская инфраструктура оставляет во многом желать лучшего. Транспортная система города довольно примитивна. Местный автопарк в основном состоит из микроавтобусов, именуемых маршрутными такси, марок "Ford" и "Peugeot" западного производства. Передвижение также продолжают вести в меру убитые маршрутные такси "советского производства". Общественный рязанский транспорт состоит из автобусного и троллейбусного парка. Троллейбусный парк города разнообразен и состоит по большой степени из достаточно старых советских троллейбусов, но весьма новые и приятные троллейбусы все же присутствуют в наличии. Автобусный парк представляет более лучший ассортимент вида передвижения, но встретить вполне потрепанный автобус "гармонь" советской эпохи все еще возможно. Рязань не достаточно безопасный областной центр. Уличное освещение в ночное время суток устрашающе сумеречное. Местные органы власти скупо и жадно, опасаясь лишнего исчерпания своего бюджета, установили энергосберегающие светильники экономного класса, имеющие плохое освещение. Некоторые отдаленные районы города и вовсе, остаются без ночного освещения. Важной исторической достопримечательностью города на протяжении многих веков остается рязанский "историко - архитектурный музей - заповедник". Природа рязанского края отличается резкой сменой лесных зон, северной и северо - западной части региона и южной - аграрной территории региона. Солотча - курортный поселок, принадлежащий городскому муниципалитету - это хвойная экологически чистая территории. Здесь размещены многочисленные зоны оздоровления и отдыха. На крутых изрезанных природой берегах "Оки", противоположно от районного, небольшого города Спасска - Рязанского, размещается культурно - историческое городище "Старая Рязань", представляющее из себя пустырь с разнообразием трав и цветов, центром которого является арочный остаток былой часовни, построенной некогда из красного кирпича. Она стоит на высоком рве, постепенно спускающемся к берегам реки. Вам откроется невероятная панорама долины "Оки", возвышающийся на холме город, погруженный в густую зеленную шапку и периодически плывущие грузовые баржи и речные теплоходы. Рязанский край славится стройными высокими березами и поверьем о "грибах с глазами" - "их едят, а они глядят", а бескрайние просторы позволяют увидеть и осознать ту широту, которой славится наша необъятная Родина.



    Утютю оставьте при себе...сказала, что думают люди из других регионов

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    и еще о Рязани

    Город ужасный. я прожил год здесь и очень сильно пожалел что переехал. Если бы знал где соломки постелил. Люди злые, очень много узбеков, таджиков, практически как в Москве. На новой работе постоянно попрекают типа зачем сюда приезжаете, как будто я не русский. В центре города очень много заброшенных домов все ветхое. Дороги ужасные. Маршрутки просто жесть с утра такое чувство что человек сто хотят уехать на маршрутке. Водители все злые, много нерусских, которые даже по русски не говорят. На пмж в Рязань переезжать не стоит, не повторяйте мойх ошибок!!!(с)

    еще Белогорск им не хорош )))

    вовсем уже, рязанцы опухли что ли там

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    Baska

    Крокодиловая сумочка

    Baska

    аналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.



    утютю, гугл в помощь о Рязани

    Рязань, словно пожилая, прожившая многовековую историю, женщина. Этот звенящий колоколами город не сможет удивить автомобилистов безупречно гладкими дорогами и повсеместно вымощенными плиткой или брусчаткой пешеходными тротуарами. Невозможно признать совершенной работу местной системы уборки и чистки улиц города, так как некоторые районы областного центра отличаются запущенным и даже слабо доступным с точки зрения транспорта состоянием, однако центральные улицы, как и многие подобные аналогичные улицы иных городов страны, действительно чистые и в меру благоустроенные. Озеленение города не повсеместное, однако удовлетворительное. Скверы и парковые территории довольно обширны, но состояние некоторых зеленых зон города удручающее. Экологическая обстановка складывается путем выбросов химикатов и загрязнением воздушной среды. Зачастую жители восточной части города довольствуются неприятным и затрудняющим дыхание запахом, исходящим от нефтеперерабатывающей рязанской компании. В пригороде города, по направлению движения автомобильной трассы "Урал", размещается крупная, незаконно размещенная по моему мнению городская свалка мусорных и прочих отходов, не имея представления о которой в любое время года можно предположить, что это ничто иное, как образование "горной породы" или "шахта". Городская инфраструктура оставляет во многом желать лучшего. Транспортная система города довольно примитивна. Местный автопарк в основном состоит из микроавтобусов, именуемых маршрутными такси, марок "Ford" и "Peugeot" западного производства. Передвижение также продолжают вести в меру убитые маршрутные такси "советского производства". Общественный рязанский транспорт состоит из автобусного и троллейбусного парка. Троллейбусный парк города разнообразен и состоит по большой степени из достаточно старых советских троллейбусов, но весьма новые и приятные троллейбусы все же присутствуют в наличии. Автобусный парк представляет более лучший ассортимент вида передвижения, но встретить вполне потрепанный автобус "гармонь" советской эпохи все еще возможно. Рязань не достаточно безопасный областной центр. Уличное освещение в ночное время суток устрашающе сумеречное. Местные органы власти скупо и жадно, опасаясь лишнего исчерпания своего бюджета, установили энергосберегающие светильники экономного класса, имеющие плохое освещение. Некоторые отдаленные районы города и вовсе, остаются без ночного освещения. Важной исторической достопримечательностью города на протяжении многих веков остается рязанский "историко - архитектурный музей - заповедник". Природа рязанского края отличается резкой сменой лесных зон, северной и северо - западной части региона и южной - аграрной территории региона. Солотча - курортный поселок, принадлежащий городскому муниципалитету - это хвойная экологически чистая территории. Здесь размещены многочисленные зоны оздоровления и отдыха. На крутых изрезанных природой берегах "Оки", противоположно от районного, небольшого города Спасска - Рязанского, размещается культурно - историческое городище "Старая Рязань", представляющее из себя пустырь с разнообразием трав и цветов, центром которого является арочный остаток былой часовни, построенной некогда из красного кирпича. Она стоит на высоком рве, постепенно спускающемся к берегам реки. Вам откроется невероятная панорама долины "Оки", возвышающийся на холме город, погруженный в густую зеленную шапку и периодически плывущие грузовые баржи и речные теплоходы. Рязанский край славится стройными высокими березами и поверьем о "грибах с глазами" - "их едят, а они глядят", а бескрайние просторы позволяют увидеть и осознать ту широту, которой славится наша необъятная Родина.



    Утютю оставьте при себе...сказала, что думают люди из других регионов



    так не разносите их чушь и однобокое мнение по форумам

    эти люди брякают от злости на свой регион яд на наш край, а вы и рады стараться - множить их бред

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Крокодиловая сумочка

    Baska

    Крокодиловая сумочка

    Baska

    аналогично сказали знакомые , приехавшие из Рязани, Белогорск просто ужаснул их, Белогорск как Чернобыль сказали они. И это они еще не видели остальные города нашей АО.



    утютю, гугл в помощь о Рязани

    Рязань, словно пожилая, прожившая многовековую историю, женщина. Этот звенящий колоколами город не сможет удивить автомобилистов безупречно гладкими дорогами и повсеместно вымощенными плиткой или брусчаткой пешеходными тротуарами. Невозможно признать совершенной работу местной системы уборки и чистки улиц города, так как некоторые районы областного центра отличаются запущенным и даже слабо доступным с точки зрения транспорта состоянием, однако центральные улицы, как и многие подобные аналогичные улицы иных городов страны, действительно чистые и в меру благоустроенные. Озеленение города не повсеместное, однако удовлетворительное. Скверы и парковые территории довольно обширны, но состояние некоторых зеленых зон города удручающее. Экологическая обстановка складывается путем выбросов химикатов и загрязнением воздушной среды. Зачастую жители восточной части города довольствуются неприятным и затрудняющим дыхание запахом, исходящим от нефтеперерабатывающей рязанской компании. В пригороде города, по направлению движения автомобильной трассы "Урал", размещается крупная, незаконно размещенная по моему мнению городская свалка мусорных и прочих отходов, не имея представления о которой в любое время года можно предположить, что это ничто иное, как образование "горной породы" или "шахта". Городская инфраструктура оставляет во многом желать лучшего. Транспортная система города довольно примитивна. Местный автопарк в основном состоит из микроавтобусов, именуемых маршрутными такси, марок "Ford" и "Peugeot" западного производства. Передвижение также продолжают вести в меру убитые маршрутные такси "советского производства". Общественный рязанский транспорт состоит из автобусного и троллейбусного парка. Троллейбусный парк города разнообразен и состоит по большой степени из достаточно старых советских троллейбусов, но весьма новые и приятные троллейбусы все же присутствуют в наличии. Автобусный парк представляет более лучший ассортимент вида передвижения, но встретить вполне потрепанный автобус "гармонь" советской эпохи все еще возможно. Рязань не достаточно безопасный областной центр. Уличное освещение в ночное время суток устрашающе сумеречное. Местные органы власти скупо и жадно, опасаясь лишнего исчерпания своего бюджета, установили энергосберегающие светильники экономного класса, имеющие плохое освещение. Некоторые отдаленные районы города и вовсе, остаются без ночного освещения. Важной исторической достопримечательностью города на протяжении многих веков остается рязанский "историко - архитектурный музей - заповедник". Природа рязанского края отличается резкой сменой лесных зон, северной и северо - западной части региона и южной - аграрной территории региона. Солотча - курортный поселок, принадлежащий городскому муниципалитету - это хвойная экологически чистая территории. Здесь размещены многочисленные зоны оздоровления и отдыха. На крутых изрезанных природой берегах "Оки", противоположно от районного, небольшого города Спасска - Рязанского, размещается культурно - историческое городище "Старая Рязань", представляющее из себя пустырь с разнообразием трав и цветов, центром которого является арочный остаток былой часовни, построенной некогда из красного кирпича. Она стоит на высоком рве, постепенно спускающемся к берегам реки. Вам откроется невероятная панорама долины "Оки", возвышающийся на холме город, погруженный в густую зеленную шапку и периодически плывущие грузовые баржи и речные теплоходы. Рязанский край славится стройными высокими березами и поверьем о "грибах с глазами" - "их едят, а они глядят", а бескрайние просторы позволяют увидеть и осознать ту широту, которой славится наша необъятная Родина.



    Утютю оставьте при себе...сказала, что думают люди из других регионов



    так не разносите их чушь и однобокое мнение по форумам

    эти люди брякают от злости на свой регион яд на наш край, а вы и рады стараться - множить их бред



    Что хочу то и разношу, не нужно мне рот закрывать. Это их мнение. Бред не бред, но и Белогорск не город сад.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    чет вы БИТВА за УРОЖАЙ не процетировали, с Белогорска все что ли?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Давайте честно признаем, более менее цивилизация в Благе.

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    Белогорск единственный город в области который хоть как то развивается и улучшается. в Благу люди приезжают которые здесь не были какое то время, говорят, Блага становится хуже. развитие настолько замедлилось, что стало не заметным. у Благовещенска есть какой нибудь план развития города? кто нибудь видел этот план?

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    не сад, не спорю

    но свалок в центре города нет у нас, город чистый, чище областного центра

    люди отзывчивые, хачей на каждом углу нет

    взгляд отдыхает на славянских лицах

    так что не надо и сравнивать, опу с пальцем

    а близость к нерезиновой не делает рязанцев небожителями

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    Доппельгангер

    Давайте честно признаем, более менее цивилизация в Благе.



    Благовещенск и Белогорск, остальные населённые пункты области в плохом аварийном состоянии

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Крокодиловая сумочка

    не сад, не спорю

    но свалок в центре города нет у нас, город чистый, чище областного центра

    люди отзывчивые, хачей на каждом углу нет

    взгляд отдыхает на славянских лицах

    так что не надо и сравнивать, опу с пальцем

    а близость к нерезиновой не делает рязанцев небожителями



    зачем вы так с хачами? не всегда взгляд отдыхает на славянских лицах (очень много бичей в области). про небожителей согласна

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Доппельгангер

    Давайте честно признаем, более менее цивилизация в Благе.



    +++ согласна, потом уж Белогорск

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    икс7

    Белогорск единственный город в области который хоть как то развивается и улучшается. в Благу люди приезжают которые здесь не были какое то время, говорят, Блага становится хуже. развитие настолько замедлилось, что стало не заметным. у Благовещенска есть какой нибудь план развития города? кто нибудь видел этот план?



    думаю планов много (золотая миля например), толку то

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Baska

    БИТВА за УРОЖАЙ    чет вы БИТВА за УРОЖАЙ не процетировали, с Белогорска все что ли?


    Так может тот луганец куда-нибудь в Новорайчихинск заезжал, например. Конкретного населенного пункта указано не было.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    2 часа назад

    Baska

    Крокодиловая сумочка

    не сад, не спорю

    но свалок в центре города нет у нас, город чистый, чище областного центра

    люди отзывчивые, хачей на каждом углу нет

    взгляд отдыхает на славянских лицах

    так что не надо и сравнивать, опу с пальцем

    а близость к нерезиновой не делает рязанцев небожителями



    зачем вы так с хачами? не всегда взгляд отдыхает на славянских лицах (очень много бичей в области). про небожителей согласна



    не вижу бичей на улицах города вообще

    нету их

    у нас Кайзер на помощь приходит к таким людям, спасибо ему

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    икс7Белогорск единственный город в области который хоть как то развивается и улучшается. в Благу люди приезжают которые здесь не были какое то время, говорят, Блага становится хуже. развитие настолько замедлилось, что стало не заметным. у Благовещенска есть какой нибудь план развития города? кто нибудь видел этот план?


    План конечно есть. Мост в Китай будут строить и ещё много других нужных и, самое главное, актуальных планов.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    К врачу-сексопатологу обратился мужчина с жалобой на отсутствие потенции. Врач посмотрел на пациента и поинтересовался:

    - Сколько вам лет?

    - Восемьдесят восемь.

    - Так чего же вы хотите?

    - А вот моему соседу девяносто четыре, а он говорит, что еще может.

    - Так вы тоже говорите.

    .....................................................

    И у вас так же :)

  • Это Опять Я

    Это Опять Я
    2 часа назад

    Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в один ближневосточный город. К нему подошел юноша и спросил: «Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе?»

    Старик ответил ему вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?»

    «Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда»

    «Здесь ты встретишь точно таких же», ответил ему старик.

    Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос: «Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?»

    Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?»

    «О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться».

    «Ты найдешь таких же и здесь», – ответил старик.

    Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба диалога. И как только второй человек отошел, он обратился к старику с упреком: «Как ты можешь двум людям дать два совершенно разных ответа на один и тот же вопрос?»

    «Сын мой, каждый носит свой мир в своем сердце. Тот, кто в прошлом не нашел ничего хорошего в тех краях, откуда он пришел, здесь и тем более не найдет ничего. Напротив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь тоже найдет верных и преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся тем, что мы находим в них.»

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    Baska

    икс7

    Белогорск единственный город в области который хоть как то развивается и улучшается. в Благу люди приезжают которые здесь не были какое то время, говорят, Блага становится хуже. развитие настолько замедлилось, что стало не заметным. у Благовещенска есть какой нибудь план развития города? кто нибудь видел этот план?



    думаю планов много (золотая миля например), толку то



    милю канатную дорогу горевой пытался продвигать. он ушёл

    сейчас у власти остались те кому это всё не интересно, а новых планов у них похоже нету

    постоит золотая миля ещё пару лет заброшенная и продадут её строительным компаниям те настроят там домов

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    икс7

    Белогорск единственный город в области который хоть как то развивается и улучшается. в Благу люди приезжают которые здесь не были какое то время, говорят, Блага становится хуже. развитие настолько замедлилось, что стало не заметным. у Благовещенска есть какой нибудь план развития города? кто нибудь видел этот план?



    План конечно есть. Мост в Китай будут строить и ещё много других нужных и, самое главное, актуальных планов.


    посмотреть бы на этот план. мост уже вроде начали строить, ещё бы закончили

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Купите дом.недорого

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Пустой треп все это! Составы прут с переселенцами!

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    artur-cyrybkoПустой треп все это! Составы прут с переселенцами!


    Это точно!

  • luna

    luna
    2 часа назад

    блажен, кто верует...

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Коробка с карандашамиКупите дом.недорого


    Переселенцы купят, обязательно.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Коробка с карандашамиКупите дом.недорого


    Коробку из-под карандашей продаете?)))

  • Колямба

    Колямба
    1 час назад

    белогорск развивается. бугагашеньки.

  • Мозг

    Мозг
    48 минут назад



    Количество россиян, интересующихся переездом на Дальний Восток, ежемесячно увеличивается на треть



    А желающих уехать, на две трети

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