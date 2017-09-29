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Дело виновника смертельного ДТП в районе кафе «Панорама» в Благовещенске передали в суд

Дело виновника смертельного ДТП в районе кафе «Панорама» в Благовещенске передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту ДТП в Благовещенске, в результате которого погиб человек, еще двое попали в реанимацию, а трое получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 сентября 2016 года вечером случилось жесткое ДТП на Игнатьевском шоссе в районе кафе «Панорама»: два автомобиля – Mazda Demio и Hyundai – двигались навстречу друг другу и столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, в первом из этих автомобилей ехали двое человек, во втором – пятеро, причем водитель был нетрезв. 1 октября подозреваемого заключили под стражу.

Пресс-служба областного управления МВД сообщает, что в ходе расследования было установлено: перед совершением ДТП двое благовещенцев, один из которых являлся работником автомойки, расположенной в областном центре, незаконно завладели находящимся на ней автомобилем Hyundai Santa Fe. Затем они приехали к своим знакомым и после распития спиртных напитков поехали кататься по Благовещенску.

При движении по автодороге со стороны аэропорта управлявший иномаркой водитель, 1991 года рождения, находясь в алкогольном опьянении, значительно превысил разрешенную скорость и, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Mazda Demio.

В результате происшествия пассажир Mazda – женщина, 1978 года рождения – получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Пятеро человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель Hyundai попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан и передан следователю.

По факту ДТП следователи областного управления МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Свою вину задержанный не признал, содействие следствию не оказывал. Расследование уголовного дела закончено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Praise The Sun

    Praise The Sun
    5 часов назад

    "29 сентября 2017 года"

    год исправьте

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    5 часов назад

    2017 только начался и до сентября еще 6 месяцев

  • Gallardo

    Gallardo
    5 часов назад

    Расстрел?!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    GallardoРасстрел?!


    Было бы неплохо.

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