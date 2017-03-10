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Плюс 10 градусов за окном: прогноз погоды в Амурской области на 15 марта

Плюс 10 градусов за окном: прогноз погоды в Амурской области на 15 марта

В Амурской области 15 марта ожидается переменная облачность, местами выпадут слабые осадки – снег и мокрый снег с дождем. Ветер выберет западное, юго-западное направление и будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду. Местами он усилится до 11 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит минус 6-11 градусов, местами понижаясь до минус 16-21. Днем термометры покажут плюс 5-10 градусов, местами – от нуля 0 до плюс 5 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 6-8 градусов, днем термометры покажут плюс 8-10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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