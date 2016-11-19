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Сегодня, 13:37 13

Специалисты: недопустимо строить ГЭС на основном русле Амура

Специалисты: недопустимо строить ГЭС на основном русле Амура
all-about-russia.ru

Во вторник, 14 марта, отмечается Международный день борьбы против плотин. Специалисты утверждают: имеет право на свободное течение и река Амур, а возведение гидроэлектростанций на основном ее русле недопустимо.

Как сообщает Амурский филиал WWF России, право Амура на свободное течение официально подтверждено Схемой комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Амур. Она разрабатывалась для управления этим объектом на протяжении многих лет и была принята в 2014 году.

«В Схему вписано: недопустимость строительства ГЭС на основном русле Амура. С этим выводом согласны специалисты Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВЭП ДВО РАН), Амурское бассейновое водное управление и миллионы людей, живущие по берегам Амура», – говорит директор Амурского филиала WWF РФ Петр Осипов.

10 лет назад WWF России проводил кампанию в защиту Амура. Тогда на повестке дня стояло строительство Хинганской ГЭС. Плотина должна была перекрыть реку в самом важном месте – в уникальном Хинганском ущелье. Тогда Амур удалось отстоять, однако сегодня эта идея вновь витает в воздухе.

Специалисты говорят: если Хинганская ГЭС все же будет возведена, это приведет к серьезным последствиям: потере лесов, амурских прерий и сельхозугодий.

Просмотров всего: 1356

#жизнь #природа

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    6 часов назад

    "Специалисты говорят: если Хинганская ГЭС все же будет возведена, это приведет к серьезным последствиям: потере лесов, амурских прерий и сельхозугодий."Значит будет построена

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    5 часов назад

    Зачем нам угодья? Лучше построить очередную ГЭС для продажи электричества в Китай.

  • СаняCh

    СаняCh
    5 часов назад

    "эта идея вновь витает в воздухе."

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  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    4 часа назад

    специалисты много что про космодром говорили И ШТА в итоге ???

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Дядя из мяса

    специалисты много что про космодром говорили И ШТА в итоге ???



    В итоге сворована куча бабок, а космодром оказался на фиг никому не нужен.



  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    Еще на рубеже 2000Х все пересчитали и рассчитали, что ГЭС тем более их каскад на Амуре не канает,. правда в России все так не постоянно, что было нельзя вчера может быть можно сегодня, вдобавок если еще вмешается бабло, а бабло на Руси побеждает все!

  • олег1975

    олег1975
    3 часа назад

    Да вообще прошлый век перегораживать реки плотинами, чтобы добыть электроэнергию. Технологии добычи энергий шагнули далеко вперед, а политическая элита всё привыкла по старинке жить.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    олег1975

    Да вообще прошлый век перегораживать реки плотинами, чтобы добыть электроэнергию. Технологии добычи энергий шагнули далеко вперед, а политическая элита всё привыкла по старинке жить.



    и как далеко же они шагнули?

  • олег1975

    олег1975
    3 часа назад

    Baska

    олег1975

    Да вообще прошлый век перегораживать реки плотинами, чтобы добыть электроэнергию. Технологии добычи энергий шагнули далеко вперед, а политическая элита всё привыкла по старинке жить.



    и как далеко же они шагнули?



    Очень далеко. Наша элита знает лучше нас как далеко, только молчит в тряпочку, да расхваливает как наука далеко шагнула. Мог ли кто представить каких-то 20-30 лет назад что для фотографирования нужно просто нажать на кнопку, или что можно иметь телефон, магнитофон, телевизор и всякие прочие приблуды в одной маленькой коробочке. И самое главное пользоваться этим без розетки даже в лесу.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    олег1975
    Baska

    олег1975

    Да вообще прошлый век перегораживать реки плотинами, чтобы добыть электроэнергию. Технологии добычи энергий шагнули далеко вперед, а политическая элита всё привыкла по старинке жить.



    и как далеко же они шагнули?



    Очень далеко. Наша элита знает лучше нас как далеко, только молчит в тряпочку, да расхваливает как наука далеко шагнула. Мог ли кто представить каких-то 20-30 лет назад что для фотографирования нужно просто нажать на кнопку, или что можно иметь телефон, магнитофон, телевизор и всякие прочие приблуды в одной маленькой коробочке. И самое главное пользоваться этим без розетки даже в лесу.


    Демагогия?

  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    олег1975

    Baska

    олег1975

    Да вообще прошлый век перегораживать реки плотинами, чтобы добыть электроэнергию. Технологии добычи энергий шагнули далеко вперед, а политическая элита всё привыкла по старинке жить.



    и как далеко же они шагнули?



    Очень далеко. Наша элита знает лучше нас как далеко, только молчит в тряпочку, да расхваливает как наука далеко шагнула. Мог ли кто представить каких-то 20-30 лет назад что для фотографирования нужно просто нажать на кнопку, или что можно иметь телефон, магнитофон, телевизор и всякие прочие приблуды в одной маленькой коробочке. И самое главное пользоваться этим без розетки даже в лесу.



    Демагогия?


    А здесь что проходит совещание Правительства РФ по научным разработкам в области электроэнергетики?

  • хайфай

    хайфай
    1 час назад

    олег1975

    Да вообще прошлый век перегораживать реки плотинами, чтобы добыть электроэнергию. Технологии добычи энергий шагнули далеко вперед, а политическая элита всё привыкла по старинке жить.



    То есть я так понял ты предлагаешь вместо ГЭС построить АЭС в амурской области?)

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    хайфай

    олег1975

    Да вообще прошлый век перегораживать реки плотинами, чтобы добыть электроэнергию. Технологии добычи энергий шагнули далеко вперед, а политическая элита всё привыкла по старинке жить.



    То есть я так понял ты предлагаешь вместо ГЭС построить АЭС в амурской области?)



    Как вариант очень неплохой. Западные регионы все застроены АЭС.

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