Специалисты: недопустимо строить ГЭС на основном русле Амура

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Во вторник, 14 марта, отмечается Международный день борьбы против плотин. Специалисты утверждают: имеет право на свободное течение и река Амур, а возведение гидроэлектростанций на основном ее русле недопустимо.

Как сообщает Амурский филиал WWF России, право Амура на свободное течение официально подтверждено Схемой комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Амур. Она разрабатывалась для управления этим объектом на протяжении многих лет и была принята в 2014 году.

«В Схему вписано: недопустимость строительства ГЭС на основном русле Амура. С этим выводом согласны специалисты Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВЭП ДВО РАН), Амурское бассейновое водное управление и миллионы людей, живущие по берегам Амура», – говорит директор Амурского филиала WWF РФ Петр Осипов.

10 лет назад WWF России проводил кампанию в защиту Амура. Тогда на повестке дня стояло строительство Хинганской ГЭС. Плотина должна была перекрыть реку в самом важном месте – в уникальном Хинганском ущелье. Тогда Амур удалось отстоять, однако сегодня эта идея вновь витает в воздухе.

Специалисты говорят: если Хинганская ГЭС все же будет возведена, это приведет к серьезным последствиям: потере лесов, амурских прерий и сельхозугодий.

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#жизнь #природа

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