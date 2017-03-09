В Уссурийске двое мужчин получили срок за перевозку осколочных гранат

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В Приморье окончено судебное слушание по делу о незаконном обороте боеприпасов. Уссурийский районный суд признал двух местных жителей виновными в незаконной покупке и перевозке в 2016 году 11 ручных гранат, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на краевую прокуратуру.

«Согласно заключению судебной взрывотехнической экспертизы, указанные предметы являются промышленно изготовленными корпусами ручных осколочных гранат дистанционного действия Ф-1, предназначенными для поражения живой силы противника», – говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, фигуранты спрятали боеприпасы в автомобиле Toyota Probox, на котором прибыли в Уссурийск. Вскоре их задержали сотрудники отдела УФСБ России по региону.

Суд назначил одному из подсудимых реальное лишение свободы, другому – лишение свободы условно.

«Один из фигурантов приговорен к трём годам лишения свободы с учётом того, что преступление он совершил в период условного осуждения по другому приговору. Окончательно суд приговорил его к трём годам и трём месяцам месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима», – говорится в сообщении.

Второму любителю боеприпасов суд назначил два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.

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