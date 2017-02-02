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Международная агрокомпания хочет выращивать сою в Приамурье

Международная агрокомпания хочет выращивать сою в Приамурье
progulshica.ru

Группа компаний «Содружество» – международный агропромышленный комплекс – планирует арендовать в Амурской области обширный участок земли для выращивания сои. Об этом сообщил зампредседателя правительства Приамурья Владислав Бакуменко по итогам международных встреч в Хабаровске.

Во встречах приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев, губернаторы дальневосточных регионов, в том числе глава Амурской области Александр Козлов, иностранные инвесторы. Часть компаний планируют участвовать в развитии экономики Приамурья.

«Помимо закупки сои, компания (ГК "Содружество " – Прим. ред.) планирует и выращивать её в области. У них в планах взять в аренду до 100 тысяч гектаров земли и заняться производством. Сразу оговорюсь – эта земля сейчас не обрабатывается, никаких работ на ней не ведётся. Компания обязуется соблюдать наши правила по севообороту, а именно чередовать выращивание сои с зерновыми; у них это кукуруза», – сказал Владислав Бакуменко, его цитирует правительство Амурской области.

По мнению Бакуменко, нашему региону выгодно, что земля будет использоваться. В настоящее время ее не возделывают, она заросла кустарниками. Для того чтобы вернуть землю в первоначальное состояние, нужны серьёзные вложения.

Также на встречах говорили о реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в Приамурье, возможном строительстве логистических центров в области. Речь заходила и о строительстве электростанции для экспорта части производимой электроэнергии в Китай.

«Сегодня мы говорили о конкретных проектах, реализация которых позволит улучшить экономику наших территорий и повысить качество жизни. Остается ряд вопросов, требующих, в том числе, участия регионов. Но мы сохраняем хорошие темпы», – прокомментировал Юрий Трутнев.

До конца 2017 года в дальневосточном регионе планируется запустить более 50 новых предприятий с объемом инвестиций 60 миллиардов рублей. За счет этого будет создано около 4 500 новых рабочих мест.

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#производство #сельское хозяйство #экономика

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