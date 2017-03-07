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Жители Белогорска выбрали фонтан для парка

Жители Белогорска выбрали фонтан для парка

В Белогорске определили вид фонтана, который будет установлен ко Дню города, 12 июня. Городская администрация в соцсетях объявила конкурс. Из двух предложенных вариантов «Планета» и «Спираль Тесла» наибольшее число лайков и комментариев набрал последний, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Как сообщало Амур.инфо, первый вариант под названием «Планета» представляет собой стилизованный земной шар. Размещен он в центре чаши с подсветкой. Диаметр и высота конструкции – три метра.

Второй фонтан называется «Спираль Тесла». Он состоит из четырех сферических элементов, создающих иллюзию парения в воздухе. Вершина трех торов – шар. Высота футуристической конструкции с подсветкой также достигает трех метров.

За стилизованный земной шар проголосовали 162 человека. Однако фонтан «Спираль Тесла», состоящий из шара и трех торов, создающих иллюзию парения в воздухе и воде, набрал на 50 лайков больше. Выполнена конструкция будет из натурального камня и нержавеющей стали.

В 2017 году исполнится 80 лет с начала создания городского парка в Белогорске. Первый фонтан здесь построили во второй половине XX века, вспоминают старожилы. Со временем он пришел в негодность. Из-за ветхости его превратили в клумбу. Ко Дню города будет построен новый фонтан.

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    10 минут назад

    Выбирали здесь: https://www.instagram.com/kira_meliukova/ ))

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