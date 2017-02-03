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Более 600 жителей других регионов РФ захотели получить дальневосточный гектар в Приамурье

Более 600 жителей других регионов РФ захотели получить дальневосточный гектар в Приамурье
eastrussia.ru

С 1 февраля 2017 года в Амурской области начался третий этап программы по предоставлению гражданам дальневосточного гектара. За этот период 634 жителя других российских регионов захотели получить землю на территории Приамурья.

Наиболее активными оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской и Свердловской областей, сообщает правительство Амурской области.

В общей сложности с начала февраля в регионе подали 1 718 заявок на получение дальневосточного гектара. Было заключено 92 договора, еще 220 находятся на подписании у граждан.

Как сообщало Амур.инфо, глава администрации Мазановского района Михаил Пивень взял дальневосточный гектар у слияния рек Селемджи и Зеи. Пока он точно не знает, что сделает на своей земле. Возможно, это будет зеленая стоянка для речных туристов.

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#природа #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    32 минуты назад

    Перекупы. С помощью простого народа, земля переходит организации, а та в свою очередь испльзует земл,ю, без оплаты аренды, потсвоему усмотрению. Эта схема описывается на многих источниках в сети.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад



    ~~Как сообщало Амур.инфо, глава администрации Мазановского района Михаил Пивень взял дальневосточный гектар у слияния рек Селемджи и Зеи. Пока он точно не знает, что сделает на своей земле. Возможно, это будет зеленая стоянка для речных туристов.



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