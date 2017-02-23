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Сегодня, 11:51 0

Учёные: чтобы похудеть, нужно питаться дома

Учёные: чтобы похудеть, нужно питаться дома
Фото: MedAboutMe

Группа американских учёных в ходе исследования установила, что главным и самым эффективным средством для снижения веса является коррекция питания. Причём желающим похудеть стоит отдать предпочтение домашней еде. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники Питтсбургского университета рекомендуют всем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, перестать посещать рестораны и питаться исключительно дома. Это, добавляют специалисты, заодно позволит существенно сократить расходы.

В ходе наблюдений учёные отметили, что привычка перекусывать в ресторанах и кафе быстрого питания повышают риск обрасти лишними килограммами более чем на 60 %. А вот дома человек готовит вредную еду куда как реже, да и не стремится доесть всё, что приготовлено – ведь еду можно отложить на завтра.

Свои исследования специалисты продолжат для собирания полной доказательной базы.

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#жизнь #здоровье #наука #США

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