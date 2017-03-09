Ночью в Благовещенске загорелся кондитерский цех

Фото: crimea.ria.ru

Ночью с 13 на 14 марта в Благовещенске загорелся кондитерский цех на третьем этаже административного здания в районе Калининского переезда. К месту пожара оперативно прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 28 человек и девяти единиц техники.

На момент прибытия пожарных шел дым из окна третьего этажа. Через три минуты пламя локализовали, еще через две минуты ликвидировали открытое горение.

Огнем повреждены компрессор и электрические провода на общей площади двух квадратных метров. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Люди в огне не пострадали.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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