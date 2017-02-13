Иномаркам, ввозимым в Россию, грозит упрощённая ЭРА-ГЛОНАСС

Фото: vladtime.ru

Ввозимые в РФ иномарки придётся оснащать упрощённой версией системы ЭРА-ГЛОНАСС. Глава Приморского края обсудил с журналистами проблему легализации импортных иномарок. Правда, конкретных сроков вступления изменений в силу не называют.

Как сообщает портал Drom.ru, накануне чиновник пообещал, что до 13 марта вопрос с ввозом подержанных автомобилей будет окончательно закрыт, но пока этого не произошло.

«Минпромторгу вместе с коммерческими компаниями и ООО "ЭРА-ГЛОНАСС", это та компания, которая эксплуатирует эту систему, поручено разработать специальное устройство. Оно будет немножко упрощенное, не то, которое ставится на серийные автомобили. Там кнопка будет приводиться вручную», – сказал глава Приморского края Владимир Миклушевский. Он уточнил, что на новых машинах система срабатывает автоматически.

По словам главы Приморского края, в регионе уже есть компания с лицензией на установку систем для подержанных автомобилей. «Будут спокойно приезжать, устанавливать и вписывать в техпаспорт машины номер этого устройства. Так что проблем возникнуть не должно. Я держу на контроле этот вопрос», – сказал он.

В начале марта сообщалось, что на авторынках Владивостока и Уссурийска возникает дефицит новых автомобилей. Завоз свежих авто блокирован в связи с тем, что проблема с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС полностью не решена.

В Дальневосточном региональном центре тестирования «Дальтест» говорят, что вопрос до сих пор находится в подвешенном состоянии – упрощённый режим установки ЭРА-ГЛОНАСС юридически по-прежнему никак не оформлен.

Гендиректор «Дальтеста» Владимир Демьяненко высказался, что стоимость терминала для подержанной машины не превысит 35-40 тысяч рублей. Ещё он упомянул последующую за установкой «коробочки» абонентскую плату. По его словам, она «вряд ли будет составлять больше 1 000 рублей в месяц». Официальной информации на этот счёт пока нет.

В феврале Дальневосточная таможня начала стихийную выдачу документов на скопившиеся автомобили накануне запланированного во Владивостоке митинга. Позже полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что речь шла об исключении – впоследствии установку ЭРА-ГЛОНАСС обойти не получится.

Между тем, как стало известно ИА «Амур.инфо», на благовещенском авторынке с нового года продажи иномарок встали. Специалисты говорят, что машин, выставленных на продажу, не прибавилось. Как сообщало информагентство, тенденция к сокращению количества продаваемых машин длится второй год. Во многом это вызвано тем, что стали мало ввозить подержанных автомобилей. С начала этого года законом запрещено ввозить машины, не оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, сообщается, что авторынок в Благовещенске станет вдвое меньше.

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#Дальний Восток #транспорт

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