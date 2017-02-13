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Иномаркам, ввозимым в Россию, грозит упрощённая ЭРА-ГЛОНАСС

Иномаркам, ввозимым в Россию, грозит упрощённая ЭРА-ГЛОНАСС
Фото: vladtime.ru

Ввозимые в РФ иномарки придётся оснащать упрощённой версией системы ЭРА-ГЛОНАСС. Глава Приморского края обсудил с журналистами проблему легализации импортных иномарок. Правда, конкретных сроков вступления изменений в силу не называют.

Как сообщает портал Drom.ru, накануне чиновник пообещал, что до 13 марта вопрос с ввозом подержанных автомобилей будет окончательно закрыт, но пока этого не произошло.

«Минпромторгу вместе с коммерческими компаниями и ООО "ЭРА-ГЛОНАСС", это та компания, которая эксплуатирует эту систему, поручено разработать специальное устройство. Оно будет немножко упрощенное, не то, которое ставится на серийные автомобили. Там кнопка будет приводиться вручную», – сказал глава Приморского края Владимир Миклушевский. Он уточнил, что на новых машинах система срабатывает автоматически.

По словам главы Приморского края, в регионе уже есть компания с лицензией на установку систем для подержанных автомобилей. «Будут спокойно приезжать, устанавливать и вписывать в техпаспорт машины номер этого устройства. Так что проблем возникнуть не должно. Я держу на контроле этот вопрос», – сказал он.

В начале марта сообщалось, что на авторынках Владивостока и Уссурийска возникает дефицит новых автомобилей. Завоз свежих авто блокирован в связи с тем, что проблема с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС полностью не решена.

В Дальневосточном региональном центре тестирования «Дальтест» говорят, что вопрос до сих пор находится в подвешенном состоянии – упрощённый режим установки ЭРА-ГЛОНАСС юридически по-прежнему никак не оформлен.

Гендиректор «Дальтеста» Владимир Демьяненко высказался, что стоимость терминала для подержанной машины не превысит 35-40 тысяч рублей. Ещё он упомянул последующую за установкой «коробочки» абонентскую плату. По его словам, она «вряд ли будет составлять больше 1 000 рублей в месяц». Официальной информации на этот счёт пока нет.

В феврале Дальневосточная таможня начала стихийную выдачу документов на скопившиеся автомобили накануне запланированного во Владивостоке митинга. Позже полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что речь шла об исключении – впоследствии установку ЭРА-ГЛОНАСС обойти не получится.

Между тем, как стало известно ИА «Амур.инфо», на благовещенском авторынке с нового года продажи иномарок встали. Специалисты говорят, что машин, выставленных на продажу, не прибавилось. Как сообщало информагентство, тенденция к сокращению количества продаваемых машин длится второй год. Во многом это вызвано тем, что стали мало ввозить подержанных автомобилей. С начала этого года законом запрещено ввозить машины, не оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, сообщается, что авторынок в Благовещенске станет вдвое меньше.

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    1 час назад

    "Ещё он упомянул последующую за установкой «коробочки» абонентскую плату. По его словам, она «вряд ли будет составлять больше 1 000 рублей в месяц»." Да офигеть теперь, за машину еще абонентскую плату платить надо будет. У меня на бензин уходит в месяц 1,5-2 тр всего. и 1 тр еще дяде отдать за неведомую фигню.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    ненавижу

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    Абонентская плата? Телефон без симки экстренные вызовы может совершать.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Еще и абонплата? Вы шутите?

  • anschutka

    anschutka
    49 минут назад

    35-40 тыс за коробочку из китайских микросхем? Да еще и абон плата "не более 1000р в месяц"? 12 тыс в ГОД? Да такими темпами автомобиль опять станет роскошью! Убейтесь, гады ненасытные!

  • Карабас Баробас

    Карабас Баробас
    48 минут назад

    Они чо там курят

  • Okean555

    Okean555
    42 минуты назад

    35-40 штук за коробочку с сим-картой???? а абонентскую плату Дмитрий Медведев пусть возьмёт на себя, он богат.

  • mstya

    mstya
    39 минут назад

    Автор с очередным заголовком в копилку.

    PS Кавычками не учили пользоваться?

  • Local

    Local
    38 минут назад

    Ну, директор Дальтеста может петь всё, что ему в голову взбредет. Пока никаких официальных данных об абонентской плате ни от Минпромторга, ни от НИС Глонасс не было. Более того, не далее как месяц назад, когда решился принципиально вопрос об установки усеченной версии коробочки на подержанные авто без краштеста, в НИС Глонасс принципиально подчеркивали, что никакой абонентской платы взиматься не будет.

  • сибирячка

    сибирячка
    34 минуты назад

    грозит эра

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Уставной капитал ООО "ЭГ" всего 10 тыр.

    А теперь подумаем, кому это выгодно?

  • ЕвдокимОFF

    ЕвдокимОFF
    14 минут назад

    розничная цена эры 4500, установка максимум 3000, проблема в том что ставить их не дают. хотел бы я пообщаться с той хитрой мордой что придумала тахограф,устройство ограничения скорости и эру

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    13 минут назад

    Уроды.

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