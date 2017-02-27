Новосибирцев зазывали в баню «АБВЕР» слоганом «Освенцим отдыхает»

Фото: ridus.ru

Владелец новосибирской бани «АБВЕР» был вынужден заменить название и убрать скандальный слоган «Освенцим отдыхает» после волны возмущения общественности, сообщает VSE42.Ru.

Внимание СМИ к заведению с сомнительным названием и девизом привлёк новосибирский портал «НГС.Новости». Журналисты практически атаковали владельца бани Вячеслава Боева. Первое время мужчина делал вид, что не понимает, в чём проблема.

«А зачем? Девушка, зачем вам это узнать? Любопытно? Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме», – заявлял он журналистам.

Тем не менее, когда дело получило широкую огласку, хозяин бани был всё же вынужден отказаться от названия «АБВЕР» и убрать слоган «Освенцим отдыхает».

Впоследствии Боев утверждал, что идея слогана принадлежала программисту, а сам он не обратил внимание на связь с польским концлагерем времён Второй мировой войны.

«Я заказал сайт три месяца назад, и никого этот слоган не интересовал, а сегодня мне весь день звонят журналисты. Программист, молодой парень, предложил аналогию, что печки в бане такие горячие и жаркие, что “Освенцим отдыхает”. Я не подумал и согласился», – озвучил версию появления странного креатива Боев.

Он также добавил, что ему пришлось срочно сменить и название, так как «Абвер» – это орган разведки и контрразведки в Третьем рейхе. Сейчас русская баня с прорубью на дровах носит нейтральное название «АБВДЦ».

Освенцим – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим, в 60 километрах к западу от Кракова. В годы войны здесь были умерщвлены около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллион составляли евреи. Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста.

Абвер (нем. Abwehr – оборона, отражение) – орган военной разведки и контрразведки Третьего рейха в 1919-1944 годах, входил в состав Верховного командования вермахта.

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#происшествия #СМИ

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