В окрестностях Благовещенска горит свалка (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились читатели, которые сообщили о сильном задымлении в одном из районов Благовещенска – Садовом. Густая полоса дыма опустилась на дорогу, ведущую на Моховую Падь. В областном управлении МЧС сообщили о том, что источник задымления в районе Садового – свалка.

В пресс-службе областного управления МЧС пояснили, что пожарные не работают на происшествии. О дыме горожане сообщили сегодня утром, однако было установлено, что открытого горения на свалке нет. Идет тление внутри куч мусора, которые залить невозможно. На месте происшествия работает администрация объекта. Для ликвидации тления используется спецтехника и другие средства.

Очевидцы сообщают, что задымление очень сильное: «Свалка горит на Новотроицком шоссе, а задымление нам видно даже с улицы Театральной. Дымом всё заволокло, он идет в сторону Моховой Пади, чувствуется запах гари».

Просмотров всего: 824

#МЧС #пожары

распечатать