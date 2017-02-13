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В Ленобласти водитель внедорожника сбил мальчика за стрельбу из игрушечного автомата (видео)

В Ленобласти водитель внедорожника сбил мальчика за стрельбу из игрушечного автомата (видео)
Фото: youtube.com

В Приозёрске Ленинградской области водитель внедорожника сбил десятилетнего мальчика лишь за то, что тот стрелял по проезжающим автомобилям из игрушечного автомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт областного управления СК.

Инцидент произошёл в прошлый четверг, 9 марта. Дети играли около проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей развернул машину и начал догонять детей, бросившихся бежать. Джип выехал на газон и сбил ребёнка. Затем мужчина вышел из машины, схватил мальчика, заставил его встать в грязь на колени и сам вызвал полицию.

Прибывшие полицейские составили заявление в машине и увезли ребёнка с собой. Позже с камеры наблюдения на улице были сняты видеозаписи. Возмущённые родители обратились в травмпункт. Врачи зафиксировали у пострадавшего ребёнка ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.

Как рассказали в полиции, резиновые пульки игрушечного оружия не могли нанести абсолютно никакого вреда автомобилям.

В данный момент проводится доследственная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Просмотров всего: 382

#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    31 минута назад

    Сбил? На видео разобрать сложновато, возможно толчок был. Но если бы сбил джипом(!!! ах-ах, о, господи), мальчуган бы превратился в котлету.

    А люлей наверняка отвесил. И правильно сделал.

  • гусеница

    гусеница
    25 минут назад

    Какой то неадекват! Психику надо проверить у этого водителя. Дети конечно неправильно поступили, но толкать автомобилем ребенка и ставить на колени это уже ПСИХОЗ.

    С уважением

  • sinoptik

    sinoptik
    15 минут назад

    гусеница

    Какой то неадекват! Психику надо проверить у этого водителя. Дети конечно неправильно поступили, но толкать автомобилем ребенка и ставить на колени это уже ПСИХОЗ.

    С уважением



    Вот чем дальше, тем меньше с этим согласна. Детки от безнаказанности тоже берега путают.

    Ехала на поезде. В районе Перми мне в стекло прилетел камень. Детки развлекаются, ребятишки. Мое счастье, скорость поезда была не высокая или бросили как-то не сильно, но булыжник разбил только первое стекло, второе треснуло, но выдержало. В противном случае камень прилетел бы мне прямо в голову. Слава Создателю, отделалась сильным испугом. Проводница, прибежавшая на мои вопли, сказала что в прошлую поездку примерно в этом же месте камень пробил окно и бригада проводников до ближайшей станции стекла пинцетом из пассажира вытаскивала.

    По вашему и этих ребятишек нужно было просто пожурить, пальчиком погрозить? Они же дети, несмышленыши?

    Кстати по трассе в районах деревень, детки тоже периодически по машинам камнями швыряются. Развлечение у них такое.Ну.

  • sinoptik

    sinoptik
    13 минут назад

    DeamonX

    Сбил? На видео разобрать сложновато, возможно толчок был. Но если бы сбил джипом(!!! ах-ах, о, господи), мальчуган бы превратился в котлету. А люлей наверняка отвесил. И правильно сделал.



    +, надо было еще возмущенным родителям их отвесить.

  • РАМ

    РАМ
    9 минут назад

    Пока представители ватного мира воюют на донбасе, их дети упражняются на честных гражданах.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Сомневаюсь, что сбил (судя по видео), сомневаюсь, что пульки резиновые...

    Но, даже и если резиновые, сомневаюсь, что водитель знал об этом.

    Иногда и самому хочется руки поотбивать подобным онижедетям!

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