В Ленобласти водитель внедорожника сбил мальчика за стрельбу из игрушечного автомата (видео)

Фото: youtube.com

В Приозёрске Ленинградской области водитель внедорожника сбил десятилетнего мальчика лишь за то, что тот стрелял по проезжающим автомобилям из игрушечного автомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт областного управления СК.

Инцидент произошёл в прошлый четверг, 9 марта. Дети играли около проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей развернул машину и начал догонять детей, бросившихся бежать. Джип выехал на газон и сбил ребёнка. Затем мужчина вышел из машины, схватил мальчика, заставил его встать в грязь на колени и сам вызвал полицию.

Прибывшие полицейские составили заявление в машине и увезли ребёнка с собой. Позже с камеры наблюдения на улице были сняты видеозаписи. Возмущённые родители обратились в травмпункт. Врачи зафиксировали у пострадавшего ребёнка ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.

Как рассказали в полиции, резиновые пульки игрушечного оружия не могли нанести абсолютно никакого вреда автомобилям.

В данный момент проводится доследственная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

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