В больнице Завитинска пожилой женщине отказали в госпитализации

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В понедельник, 13 марта, в Завитинске 77-летнюю Клавдию Адаменко должны были положить в стационар местной больницы, чтобы ставить капельницы – женщина страдает от повышенного артериального давления. Однако в последний момент ей отказали. Пенсионерка называет причиной отсутствие у больницы средств.

Месяц назад Клавдии Демьяновне стало плохо из-за повышенного артериального давления. Тогда, 15 февраля, женщина обратилась в больницу ОАО «РЖД» в Завитинске, за которой она закреплена. В учреждении пообещали, что положат пенсионерку на лечение, будут ставить капельницы, но произойдет это спустя месяц, когда подойдет ее очередь.

«Сдала все анализы, отстояла очередь на УЗИ. Получила листок ожидания на период с 15 февраля по 13 марта. Когда пришло время ложиться в больницу, опять прошла все анализы, отсидела в очереди. И получила ответ: "Мы не можем вас положить, потому что нет денег"», – рассказывает Клавдия Демьяновна.

Пенсионерка попросила дать ей официальную справку об отказе в госпитализации, которую ей предоставили, заверив врачом и заведующей. А также посоветовали жаловаться губернатору Амурской области и президенту РФ.

Сейчас Клавдия Адаменко принимает на дому выписанные врачом препараты в таблетках. Но говорит, что помогают они плохо, давление держится высокое – верхнее поднимается порой выше 200.

Женщина отмечает, что сама проработала в этой больнице до пенсии. По ее наблюдениям, пенсионерам здесь нередко отказывают в услугах, а обслуживать стараются людей работающих. «Обидно, что здравоохранение дошло до такой точки», – констатирует Клавдия Демьяновна.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе больницы Ольга Верба рассказала Амур.инфо, что вины учреждения тут нет – деньги не возвращает Фонд обязательного медицинского страхования. А лечить бесплатно больница не может.

«Они мотивируют это тем, что денег в бюджете не хватает. Пока вопрос висит в воздухе, написаны письма… Ни за январь, ни за февраль средства не вернулись», – говорит Ольга Верба.

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования Амурской области ИА «Амур.инфо» не смогли дать оперативный комментарий. Редакция направила в адрес организации запрос. Ответ будет опубликован позже.

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#Завитинск #здоровье

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