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Сегодня, 10:30 8

Артистка благовещенского цирка «Ап!» Арина Грибалева сделала 30 раз фляк со стрекасатом (видео)

Артистка благовещенского цирка «Ап!» Арина Грибалева сделала 30 раз фляк со стрекасатом (видео)

Артистка благовещенского цирка «Ап!» 16-летняя Арина Грибалева установила новый акробатический рекорд: она выполнила фляк со стрекасатом 30 раз подряд. Видео с демонстрацией трюка появилось в Интернете. Ее предыдущий рекорд – фляк 11 раз – показали на американском телеканале NBC в телешоу The Ellen DeGeneres Show.

Новый рекорд, перекрывающий прежний почти в три раза, юная амурчанка установила через несколько месяцев. Арина занимается цирковым искусством с трехлетнего возраста, ее первым тренером стала мама Ольга Грибалёва-Фомина.

Подробнее можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 1022

#культура

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    так *стрекАсат* или *стрекОсат*? а то в заголовке статьи - одно, в подписи видео - другое

  • AlenaS

    AlenaS
    2 часа назад

    Арина, ты умница

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~СТРЕКАСАТ (итал. strecatschere - удлинение, растяжение). Способ выполнения некоторых прыжков, позволяющий акробату продвигаться в сторону, противоположную перевороту.

    ~~ФЛИК-ФЛЯК (франц. flic-flac " шлёп, хлоп). Акробатический элемент - переворот прыжком назад прогнувшись с промежуточной опорой на руки.



    Круто! )

  • МурМурка

    МурМурка
    2 часа назад

    Какая умничка! Лучше б эту 16летнюю девочку обсудили, какая она молодец! И какие молодцы ее родители и преподаватели. Лишний раз доказывает, что не обязательно раздеваться, что бы добиться просмотров и популярности.

  • OB-1

    OB-1
    1 час назад

    молодец девчонка, бесстрашная!

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    1 час назад

    ЗдОрово!!!

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    умеете...могёте)

  • Kstati

    Kstati
    1 час назад

    какая молодец!!!

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