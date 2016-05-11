Артистка благовещенского цирка «Ап!» Арина Грибалева сделала 30 раз фляк со стрекасатом (видео)

Артистка благовещенского цирка «Ап!» 16-летняя Арина Грибалева установила новый акробатический рекорд: она выполнила фляк со стрекасатом 30 раз подряд. Видео с демонстрацией трюка появилось в Интернете. Ее предыдущий рекорд – фляк 11 раз – показали на американском телеканале NBC в телешоу The Ellen DeGeneres Show.

Новый рекорд, перекрывающий прежний почти в три раза, юная амурчанка установила через несколько месяцев. Арина занимается цирковым искусством с трехлетнего возраста, ее первым тренером стала мама Ольга Грибалёва-Фомина.

Подробнее можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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